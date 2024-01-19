«عزيزي للتطوير» تطلق أعمال بناء ثاني أطول برج في دبي بـ5.5 مليارات درهم

أطلقت «عزيزي للتطوير العقاري»، رسمياً أعمال بناء ثاني أطول برج بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم)، والذي يقع على قطعة أرض رئيسة على شارع الشيخ زايد في دبي، بحسب ما قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وكشف عزيزي في تصريحات لـ «الإمارات اليوم»، أن مشروع برج عزيزي، سيكون ثاني أطول ناطحة سحاب في دولة الإمارات، مضيفا: «خصّصنا قطعة أرض في موقع مثالي للغاية، وقد بدأت فعلاً عمليات الإنشاء في المشروع، وسنكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أنه من المقرر استكمال أعمال بناء البرج في غضون 4 سنوات، وسيضم مركزاً تجارياً متعدد المستويات، ووحدات سكنية راقية وشقق بنتهاوس فاخرة، وفندق 7 نجوم، ومنصة مراقبة، والعديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مرافق راحة متنوعة ومزايا فريدة من نوعها. وسيتم الإعلان عن موعد حفل وضع حجر الأساس في وقت لاحق.

الآفاق المستقبلية

وأفاد عزيزي أن الآفاق المستقبلية لسوق العقارات السكنية في دبي في عام 2024 تبدو مواتية للغاية، مدفوعة بالاهتمام المستمر من المستثمرين المحليين والدوليين. وتوقّع أن يشهد سوق العقارات في دبي نمواً مستداماً خلال العام الحالي، بالرغم من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار العقارات. وتُساهم العديد من العوامل في تحقيق هذا النمو، في مقدمتها وجود اقتصاد قوي ومزدهر يحفز الاستثمار والأنشطة التجارية والسياحيّة ويوفّر فرص العمل، الأمر الذي من شأنه أن يُعزّز الطلب على السكن. بالإضافة إلى ذلك، يلعب استقرار دبي وبيئتها الآمنة باعتبارها وجهة استثمارية؛ دوراً هاماً في جذب المستثمرين الأجانب، بفضل الفرص الكبيرة التي تزخر بها ومنظومتها القانونيّة المتينة.

وتابع: «تشهد دبي إنشاء العديد من المجتمعات السكنية الجديدة، ونرى اتجاهاً متزايداً للمستأجرين للانتقال إلى تملّك العقارات. ومن المتوقع أن نشهد المزيد من ناطحات السحاب السكنية، مدفوعة بالزيادة المتوقعة في عدد السكان من 3.6 مليون نسمة حاليًا إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، بحسب بيانات حكومية».

أصحاب الثروات

وكشف أن العدد المتزايد من الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة والفائقة في دبي ساهم في تحفيز الطلب الكبير على العقارات الفاخرة، مما أدى إلى تغيير ديناميكيات العرض والطلب، مضيفا: «يوجه قطاع العقارات الفاخرة سوق العقارات في دبي، ونشهد أسعارًا غير مسبوقة، على الرغم من أنها لا تزال أقل من معدلات سعر القدم المربع في المدن العالمية الكبرى. واستجابة لهذا الاتجاه، يقوم المطورون بتخصيص عروضهم لتلبية هذه الفئة، وتقديم المزيد من العقارات الفاخرة».

وأشار إلى أن جميع البيانات تؤكد قوّة اقتصاد دبي والإمارات، إلى جانب الاستدامة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بفضل البيئة الآمنة والمستقرة، والزيادة المتواصلة في أعداد السكان، وجميعها عوامل من شأنها أن تُسهم في تعزيز نمو قطاع العقارات الفاخرة في عام 2024 والسنوات المقبلة.

المستثمرون الروس

وقال عزيزي: «لطالما كان المستثمرون الروس من بين أفضل المستثمرين في إمارة دبي، وقد باتت دولة الإمارات وتحديداً دبي؛ وجهة مثالية للمستثمرين الأجانب بفضل المزايا التي تتمتع بها وأهمها البيئة الآمنة والمستقرة، والجاذبية الاستثمارية العالية، الأمر الذي وضعها خياراً رئيساً بين المستثمرين، وعلى وجه الخصوص في أوقات الأزمات العالميّة».

وكشف أن دبي عززت مكانتها كمركز عالمي للاستثمار العقاري، حيث جذبت اهتمام المستثمرين على مستوى العالم. ويُساهم موقعها الاستراتيجي وبيئة الأعمال المثالية ونمط الحياة الفاخر في جعلها وجهة مفضلة للاستثمارات العقارية، وعلى سبيل المثال، فإنّ أكثر من 100 جنسية حول العالم استثمرت في عقارات «عزيزي للتطوير».

المستثمرون من أوروبا

وكشف عزيزي، أن المستثمرين من أوروبا يحظون بسجلّ بارز وحافل في سوق دبي العقاري، وذلك أيضاً بفضل بيئتها المستقرة ومنظومتها القانونية المثالية، إلى جانب المزايا الضريبيّة وعوائد الإيجار المرتفعة، ما يجعلها خياراً مفضلاً. وحول الأسباب التي تُحفّز الأثرياء على تملك الوحدات السكنية في دبي، قال «عزيزي» إن دولة الإمارات استطاعت تعزيز مكانتها وجهة رئيسة للاستثمارات الأجنبيّة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال العديد من المبادرات الاستثنائيّة الرامية إلى الارتقاء ببيئة الأعمال وجعلها أكثر ملاءمة. ومن شأن هذه المبادرات أن تمنح المستثمرين مرونة وحوافز متنوّعة، الأمر الذي يساهم في استقطاب الشركات العالميّة الكبيرة وكذلك الناشئة إلى المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك؛ تساهم عوائد الإيجار المرتفعة، والتكاليف الملائمة، وسياسات منح التأشيرة المثالية، وأيضاً خطط التنمية المستدامة طويلة الأمد، في جعل دولة الإمارات خياراً مفضّلاً بين أوساط المستثمرين من أنحاء العالم. وبالفعل أدّت هذه العوامل إلى استقطاب الكثير من المستثمرين الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة، وكذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية، الذين يتطلعون إلى تنويع مصادر الدخل لديهم، والحصول على دخل ثابت وفرص كبيرة لزيادة رأس المال، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لـ«عزيزي للتطوير».

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة أن مشاريع الشركة الأخيرة، مثل عزيزي فينيس، هذا الاتجاه، حيث تضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، بما في ذلك 100 مجمع سكني متوسط الارتفاع، وأكثر من 400 فيلا ومنزلاً فاخراً.

وذكر أن «عزيزي للتطوير» شهدت في عام 2023 إنجاز 7,699 وحدة سكنيّة، وبيع 8,834 وحدة، بنمو وصل إلى 16.5% من حيث المبيعات مقارنة بعام 2022. كما التزم المطوّر بتسليم 6,069 وحدة سكنية من 22 مبنى في دبي خلال عام 2024، بما في ذلك 19 مبنى في مشاريع ريفييرا، وعزيزي فيستا في مدينة دبي للاستديوهات، وبيرل، وكريك فيوز2.

وتابع الرئيس التنفيذي: «قمنا خلال 2023 بتطوير ما يزيد عن 3.8 مليون قدم مربّع من المساحات المبنيّة، عبر أكثر من 162 طابقاً، وصبّ ما يزيد عن 204,600 متر مكعّب من الخرسانة».