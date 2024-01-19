سهم "سالك" يتصدر الارتفاعات ويقفز أكثر من 7% بعد الكشف عن اعتزامها بناء بوابتي تعرفة جديدتين

تصدر سهم شركة "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي، قائمة الارتفاعات في التداولات المبكرة من تعاملات اليوم الجمعة قافزاً بنسبة 7.01% ليسجل نحو 3.5 درهماً، على وقع إعلانها أنها ستقوم بتركيب بوابتين جديدتين للتعرفة في دبي لتحسين الحركة المرورية في الإمارة.

وبحلول الساعة 10.40 صباحًا من تعاملات اليوم، تصدر سهم "سالك" التداولات بسوق دبي المالي على جميع الأصعدة حيث تصدر قائمة السيولة حيث بلغت قيمة تداولاته 67.6 مليون درهم، كما تصدر قائمة الأحجام بنحو 19.39 مليون سهم.

وأتي هذا النشاط بالسهم بعد أن أعلنت الشركة صباح اليوم عن تلقيها تكليف رسمي من هيئة الطرق والمواصلات لتركيب بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، من خلال إعادة توزيع الحركات المرورية، وتوجيهها إلى محاور الطرق البديلة.

والبوابتان الجديدتان تقعان عند كل من معبر الخليج التجاري على شارع الخيل، والصفا الجنوبية على شارع الشيخ زايد، وتحديدا في المنطقة الواقعة بين شارع الميدان وشارع أم الشيف.

وجرى اختيار هذين الموقعين بناءً على دراسات موسعة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي بهدف إدارة توزيع حركة المرور والحد من الازدحام عبر إعادة توجيه جزء من حركة المرور إلى طرق بديلة أوسع، مما يسهل التنقل لجميع سائقي المركبات في دبي.

ومع بدء تشغيلهما المتوقع في شهر نوفمبر 2024، وعلى غرار بوابتي الممزر الشمالية والجنوبية، سيتم ربط بوابة الصفا الجنوبية ببوابة الصفا الحالية ("الصفا الشمالية")، حيث سيتم فرض رسوم العبور مرة واحدة فقط إذا مر السائقون عبر البوابتين في غضون ساعة واحدة بنفس الاتجاه.

ووفقاً لاتفاقية الامتياز الموقعة مع هيئة الطرق والمواصلات، ستشرف سالك على الأعمال المدنية الأساسية اللازمة لبناء وصيانة بوابات التعرفة مع الحق الحصري بتشغيلها حتى يونيو 2071، وتتوقع هيئة الطرق والمواصلات أن تساهم بوابة معبر الخليج التجاري في تحسين الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 12-15 % على شارع الخيل، وتقليل حركة المرور بنسبة تتراوح بين 10-16 % عبر شارع الرباط، وإعادة توزيع حركة المرور على جسري آل مكتوم والقرهود وشارع رأس الخور.

ويتوقع أن تقلل بوابة الصفا الجنوبية حجم حركة المرور عند الانعطاف يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان بنسبة 15 %، وتحسن تدفق حركة المرور في شوارع المركز المالي والخيل الأول والأصايل.

ومع إطلاق البوابتين الجديدتين، تتوقع سالك أن تشهد زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات السنوية، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل بشأن التقييم الأولي المطلوب ومزيج التمويل لحق الامتياز مقابل إدارة البوابات الجديدة، بالإضافة إلى التوقعات بشأن الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتأثير على الميزانية العمومية، بعد الانتهاء من دراسات حركة المرور التفصيلية والوصول الى اتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات.