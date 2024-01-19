«مفوضية اللاجئين» تشكر محمد بن راشد على دعم اللاجئين بـ 136 مليون درهم

بحثت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» سبل تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وآفاق العمل المشترك بين الجانبين، بما يسهم في حشد الجهود الدولية لمساعدة النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم، لجهة توفير احتياجاتهم الأساسية في مختلف الجوانب الحياتية، ما يؤمن لهم حياة كريمة وآمنة، وتنفيذ مشروعات غذائية مستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي، شارك فيه كل من الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد القرقاوي، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على هامش مشاركة المؤسسة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وتقدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الذي بلغ 136 مليون درهم للاجئين حول العالم خلال الفترات الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى قضايا عدة تتصل بالعمل الإنساني والإغاثي، وسلّط الضوء على التحديات الإنسانية المرتبطة بأزمة النزوح القسري، وجرى التباحث حول توسيع نطاق الشراكة بين الجانبين، بهدف الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ودعم جهود الاستجابة الطارئة لاحتياجات الملايين من النازحين قسراً حول العالم، والتي تتفاقم في ظل الأزمات والنزاعات والآثار الناجمة عن تغير المناخ.

وترتبط مؤسسة المبادرات بعلاقة وثيقة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث كانت المؤسسة منذ انطلاق الشراكة مع المفوضية في عام 2021 من المسهمين الرئيسين في تمويل برامجها، وبلغ الدعم المقدم من مؤسسة المبادرات منذ ذلك التاريخ 136 مليون درهم (نحو 37 مليون دولار)، استفاد منها أكثر من 750 ألف لاجئ ونازح وأفراد من المجتمعات المضيفة في آسيا وإفريقيا.