«إكسبو دبي» تكشف عن «سكاي ريزيدنسز»

كشفت مدينة إكسبو دبي عن مشروعها العقاري الجديدة، «سكاي ريزيدنسز»، وهو عبارة عن مجمع مباني يضم شققاً سكنية متنوعة، من المقرر تسليمها في الربع الثالث من عام 2026.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن «سكاي ريزيدنسز» يقع في قلب مدينة إكسبو، ويعد واحداً من ثلاثة مجمعات متميزة من الأبنية السكنية التي تشكل «إكسبو سنترال».

ويأتي إطلاق المشروع الجديد ليواكب النمو المتسارع والطلب الكبير الذي تشهده مدينة إكسبو دبي.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، أحمد الخطيب، إن «تجمع شقق (سكاي ريزيدنسز) يجمع بين مراعاة البيئة ووسائل الراحة، فضلاً عن موقعها المتميز، إذ تبعد مسافة قصيرة عن المعالم والوجهات المميزة في مدينة إكسبو دبي».

وأضاف أن «الإعلان عن المشروع الجديد، خطوة مهمة في مسيرة تطوير موقع معرض إكسبو ليتحول إلى مدينة مستقبلية مستدامة، ومكان للعيش والعمل والترفيه، ما يعزز مكانتنا ضمن خطة دبي الحضرية 2040».