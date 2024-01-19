«ديوا»: «الكرة الذكية» تمنع هدر 243 مليون غالون مياه

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن استخدامها للابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية للكشف عن التسريبات غير المرئية في خطوط نقل المياه المدفونة تحت الأرض، التي يصعب عادةً اكتشافها باستخدام التقنيات التقليدية، أثمر عن منع هدر 243 مليون غالون من المياه، وتحقيق وفورات مالية تصل إلى 9.66 ملايين درهم خلال عام 2023. وأوضحت الهيئة أن تقنية «الكرة الذكية» أسهمت في الكشف عن 81 تسريباً في شبكة نقل المياه في دبي منذ إطلاقها في أبريل 2021 حتى نهاية 2023، لافتة إلى أن هذه التقنية تعمل على تقليل النفقات التشغيلية، حيث تتم معالجة التشققات الصغيرة في أنابيب نقل المياه قبل أن يزداد حجمها وتتسبب في هدر كميات أكبر من المياه.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نستثمر أحدث أدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم، والتشغيل السلس والسريع والفعّال لشبكتنا الذكية، لضمان استدامة موارد المياه، في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030». وأضاف: «نعمل من خلال (الشبكة الذكية) على تطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات، عبر أنظمة ذكية مترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية، وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية (بلوك تشين)، و(إنترنت الأشياء) وغيرها».

وتابع الطاير: «تراقب الهيئة شبكة نقل المياه وتتحكم بها عن بُعد على مدار الساعة، من خلال نظام الإشراف والتحكم عن بُعد (إسكادا)، الذي أطلقنا خلال عام 2023 المرحلة الثالثة منه، وذلك ضمن جهودنا في التحوّل الرقمي باستخدام تكنولوجيا التشغيل الحديثة، التي تشمل النمذجة الهيدروليكية، ونظام محاكاة التدريب، وأدوات التقارير المتقدمة. ويتيح ذلك للهيئة مراقبة شبكة المياه في دبي عن بُعد على مدار الساعة، بما في ذلك شبكة أنابيب نقل المياه، ومحطات الضخ والخزانات التي تمتد على مساحة تزيد على 3000 كيلومتر مربع».

وأكد أنه «تم تحقيق ذلك من خلال تركيب أكثر من 10 آلاف جهاز ذكي، في وقت تقوم فيه الهيئة حالياً بتنفيذ مناطق قياس فرعية على مستوى شبكة التوزيع، وتوسع بانتظام شبكة النقل وأصول التوزيع الرئيسة».