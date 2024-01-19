«دبي العالمية» تدعم توسع «أيميا باور» في إفريقيا

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دخول شركة «أيميا باور» للطاقة المتجددة إلى موزمبيق، لتعزّز بذلك من توسع أعمال الشركة الإماراتية في القارة الإفريقية.

وذكرت الغرفة في بيان، أمس، أنه بموجب اتفاقية شراكة تم توقيعها، أخيراً، بحضور بنك الاستثمار الوطني في موزمبيق، ستعمل «أيميا باور»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وشركة «هايدروبور» في موزمبيق لتطوير محطة «ماتامبو» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 125 ميغاواط، مشيرة إلى أن كلفة هذا المشروع تبلغ 150 مليون دولار.

وأوضحت أنه بمجرد تشغيلها، ستلعب المحطة الجديدة دوراً مهماً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في موزمبيق ومنطقة الجنوب الإفريقي عموماً، بما يتماشى مع أهداف الحكومة لتسريع مسار التحوّل الكهربائي في موزمبيق.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يزود المشروع أكثر من 150 ألف منزل بالكهرباء، ويوفر ما يزيد على 1500 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، ما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني.

وأفادت «دبي العالمية» بأن دعمها لتوسع «أيميا باور» جاء عبر مكتبها الخارجي في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو، حيث قدم المكتب بيانات ومعلومات حول آليات الاستثمار والشراكات ومتطلبات الأعمال والاقتصاد الموزمبيقي، لافتة إلى أنه تم ترتيب سلسلة من الاجتماعات الثنائية للشركة في موزمبيق مع العديد من الجهات المعنية والمؤسسات المحلية، حيث أثمرت هذه الجهود عن إتمام صفقة المشروع، وهو أول مشروع لـ«أيميا باور» في موزمبيق. وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «القطاع الخاص المحلي يواصل إثبات تنافسيته عالمياً، بالاستفادة من ميزات دبي الحيوية وما تتمتع به من بيئة أعمال محفزة للنمو والتوسع»، مشيراً إلى أنه «في هذا الإطار تستمر غرفة دبي العالمية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة».