إطلاق منصة «نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031»

وقعت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية شراكة استراتيجية معرفية، لتطوير منصة «نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031»، التي تمثل نموذجاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يضم أفضل المصادر المعرفية العالمية، ونخبة الخبراء العالميين المتخصصين في مختلف القطاعات، وتهدف إلى دعم شبكة صنّاع السياسات والاستراتيجيات وقيادات حكومة دولة الإمارات بقاعدة معرفية استراتيجية متخصصة في القطاعات ذات الأولوية التي تشملها محاور رؤية «نحن الإمارات 2031».

وتم توقيع الاتفاقية ضمن أعمال الدورة الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقدة في مدينة دافوس بسويسرا، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ومؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، ووقعها كل من مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، ورئيس البحوث الاستراتيجية، بالمنتدى الاقتصادي العالمي، ستيفان ميرجينثالر.

وأكدت الهاشمي، أن تعزيز مرونة الحكومة وجاهزيتها للمستقبل وتطوير استراتيجياتها على أسس استباقية، يمثل محوراً أساسياً لتوجهات دولة الإمارات، وركيزة مهمة في رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تتجاوز الأطر التقليدية للتخطيط، بتبني نهج يدمج بين التصميم العلمي والتطبيق العملي، معززاً بروح الابتكار وقوة البيانات.

وأضافت أن حكومة دولة الإمارات تسعى لأن تكون مركز امتياز عالمياً في الاستباقية والفكر الاستراتيجي، وتتبنى تعزيز الجاهزية والمرونة والتطوير المستمر للاستراتيجيات على أسس استباقية، محوراً أساسياً في عملها.

من جهته، أكد شواب أن العالم يشهد في الوقت الراهن تحديات عدة، تحتم علينا القيام بالمزيد من الجهد، لإعادة بناء الثقة وتجاوز التحديات الحالية، وبناء جسور التعاون التي تمكن من الوصول إلى مستقبل مشرق. وأضاف: «يعتز المنتدى الاقتصادي العالمي بعلاقته المتينة مع دولة الإمارات في مجالات عدة، تشمل تمكين الابتكار الغذائي، وإطلاق العنان لتقنيات التجارة، وتسخير التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات الحكومية، وذلك بهدف التصدي للتحديات العالمية من خلال حلول مبتكرة».

نموذج جديد

تمثل «منصة نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031» مبادرة هادفة لدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال تطوير نموذج جديد للتصميم الاستراتيجي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم على توظيف المصادر العالمية المتخصصة، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي، وأكثر من 450 مصدراً عالمياً، في بناء الاستراتيجيات الحكومية على أسس علمية وعملية.