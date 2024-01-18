«الإمارات دبي الوطني» يوفر حساب الضمان العقاري في رأس الخيمة

وقع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية مع بلدية رأس الخيمة بهدف تقديم خدمات حساب الضمان، واعتماده ضمن قوائم أمناء الحساب المعتمدين لدى إدارة التنظيم العقاري في بلدية رأس الخيمة، وذلك لتمكينهم من تزويد خدمة فتح حساب ضمان خاص بالمشروعات العقارية على الخارطة للمطورين المسجلين في الإمارة. وذكر البنك في بيان أمس، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تدعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات، لاسيما في ظل عودة ارتفاع الطلب على المشروعات السكنية.

ولا تقتصر أهمية الشراكة بين البنك وبلدية رأس الخيمة على تمكينه من لعب دور محوري في تسهيل إطلاق وتنفيذ المشروعات العقارية على الخارطة في إمارة رأس الخيمة فحسب، بل تُسهم أيضاً في تسريع نمو أعمال قطاع إدارة النقد لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارة. وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، إن «بنك الإمارات دبي الوطني يلعب دوراً رئيساً في نمو القطاع العقاري عبر ما يقدمه من حلول آمنة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائه». من جانبه، قال مدير عام بلدية رأس الخيمة، منذر بن شكر الزعابي، إن «هذه الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق الدائم بين بلدية رأس الخيمة والجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين لتوحيد الجهود بما يخدم تطلعات المتعاملين في الإمارة، ولتحقيق المزيد من التطور في تطبيق أفضل الممارسات في العمل، والحرص على تقديم سبل التعاون والتسهيل على مستوى الأنشطة العقارية كافة». وأضاف أن «الاتفاقية تعزز مكانة البلدية كونها إحدى الجهات الرائدة في مجال تحقيق الشراكات مع الجهات الاستثمارية».