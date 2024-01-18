«ستراتا»: 40% زيادة في عدد شحنات التصدير للعملاء العالميين

حققت شركة «ستراتا» للتصنيع زيادة بأكثر من 40% في مجموع الشحنات التي ورّدتها العام الماضي لعملائها العالميين في قطاع الطيران والصناعات المتقدمة، قياساً مع عدد الشحنات المنجزة في عام 2022.

وأفادت الشركة في بيان أمس أنها ورّدت لعملائها حول العالم من شركات صناعة الطيران (بوينغ، إيرباص، ليوناردو فينميكانيكا، بيلاتوس)، 773 شحنة، شملت 7880 قطعة من مختلف حزم الأعمال.

وذكرت أنه على مدار 13 عاماً مضت، منذ عام 2010 وهو بداية عهد «ستراتا» في توريد أجزاء هياكل الطائرات انطلاقاً من مدينة العين بدولة الإمارات، تم تسليم 5902 شحنة، شملت 83 ألفاً و236 قطعة، وهي أجزاء ضمن هياكل مختلف أنواع الطائرات تحمل علامة «صنعت بفخر في دولة الإمارات»، لصالح عملاء عالميين من كبرى شركات صناعة الطيران في العالم.

وقال رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية، قطاع الاستثمار في الإمارات - مبادلة، العضو المنتدب لشركة «ستراتا» للتصنيع، إسماعيل علي عبدالله، إن «رؤية القيادة الرشيدة ودعمها لمسيرة التحول في دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، وإطلاق وتبنّي المبادرات والاستراتيجيات النوعية من أجل نموذج عالمي لافت في التنويع الاقتصادي، هي حافزنا المستدام لتحقيق الإنجازات التي تُعزز رؤية أبوظبي 2030، وتدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات».

وأضاف عبدالله أن «(ستراتا) مُلتزمة بدفع وتوسيع آفاق صناعة الطيران عالمياً، من منطلق سعيها الدؤوب نحو الابتكار والدخول في مجالات التصنيع المتقدم، وكذلك مواكبة أحدث المستجدات التصنيعية والتنافسية على المستوى العالمي، وهو ما يبرهن على النجاح المُحقق في إطار نهج الإبداع والتقدم المستمر».