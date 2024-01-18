الأسهم المحلية تستقطب 4.48 مليارات درهم سيولة

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 4.48 مليارات درهم على مدار الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، مع تركز معظمها على أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت سيولة الأسهم خلال الجلسات الثلاث الماضية بواقع 1.4 مليار درهم في جلسة الإثنين، و1.59 مليار درهم في جلسة أول من أمس، و1.49 مليار درهم في جلسة أمس.

وقال محلل أسواق المال، محمد عطا، إن أسواق المال المحلية، من الناحية الفنية، في مرحلة تجميع لاقتناص الفرص بالأسهم التي من المتوقع أن تسجل أداء تشغيلياً جيداً، وتعلن عن خطط توزيعات قوية وسط الزخم الذي تشهده القطاعات غير النفطية.