3 علامات تجارية إماراتية ضمن الأغلى والأقوى عالمياً

جاءت ثلاث علامات تجارية إماراتية، شملت «إي آند» و«أدنوك» و«طيران الإمارات»، ضمن قائمة «براند فاينانس غلوبال 500» لأقوى وأغلى العلامات التجارية في العالم لعام 2024.

وقدرت مؤسسة «براند فاينانس» المتخصصة في تقييم العلامات التجارية للشركات في تقرير لها، القيمة الإجمالية للعلامات التجارية للشركات الثلاث، بأكثر 38.8 مليار دولار (نحو 142.4 مليار درهم).

وتصدرت «إي آند»، المجموعة الرائدة عالمياً في التكنولوجيا والاستثمار، تصنيف العلامات التجارية الأسرع نمواً في قطاع التكنولوجيا ومحفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا للتقرير، الذي تمّ الإعلان عنه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس».

وسلَّط التقرير السنوي، الذي يرصد العلامات التجارية الأكثر قيمة وقوة في العالم، الضوءَ على تطوُّر «إي آند» لتصبح قوة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والاستثمار، وأشاد بأدائها الاستثنائي في زيادة قيمة محفظة علاماتها التجارية إلى 17 مليار دولار في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 15% عن العام الماضي في قيمة محفظة علاماتها التجارية، ما يعكس ثقة المستثمرين والشركاء في «إي آند»، ويرسخ مكانتها باعتبارها محفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2024. كما حازت «اتصالات من إي آند»، لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في العالم لعام 2024 من «براند فاينانس»، برصيد نقاط 89.4 من أصل 100 في مؤشر «BSI»، لتحقق بذلك التصنيف الريادي (AAA).

من جهتها، حافظت «أدنوك» على مكانتها، باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السادس على التوالي.

وتقدمت «أدنوك» 10 مراكز جديدة على قائمة «براند فاينانس» لعام 2024، لتصعد إلى المرتبة الـ128 عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ138 عالمياً في العام الماضي، لتنضم للمرة الأولى إلى قائمة أغلى 130 علامة تجارية في العالم، وترسخ موقعها ضمن الـ10 الكبار عالمياً، من حيث قيمة وقوة العلامة التجارية في قطاع النفط والغاز.

وزادت قيمة العلامة التجارية لـ«أدنوك» 7%، لتصل إلى 15.2 مليار دولار مقارنة مع 14.2 مليار دولار العام الماضي. بدورها، حققت العلامة التجارية لشركة طيران الإمارات، قفزة قياسية بلغت 118 مركزاً، لتصل إلى 344 عالمياً، وفقاً لـ«براند فاينانس»، كما قفزت قيمة العلامة 29.4% إلى 6.6 مليارات دولار.

وارتفع تقييم العلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» إلى (AAA) مقارنة مع تقيمها السابق (AA+).

إلى ذلك، صنفت «براند فاينانس»، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، سلطان الجابر، في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• ارتفاع قيمة العلامة التجارية لـ(طيران الإمارات) إلى 6.6 مليارات دولار.

• (أدنوك) تنضم للمرة الأولى إلى قائمة أغلى 130 علامة تجارية في العالم.

• (إي آند) العلامة الأسرع نمواً في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة.