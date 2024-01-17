تمويلات قياسية للأفراد بقيمة 46.2 مليار درهم خلال 11 شهر

قدمت البنوك المحلية للأفراد تمويلات قياسية تعد الأعلى في آخر 6 سنوات وذلك خلال فترة 11 شهرا الاولى من العام الماضي اذ بلغت 46.2 مليار درهم.

وتتنوع هذه التمويلات بين قروض شخصية وسيارات وبطاقات ائتمان بجانب بناء المساكن الخاصة.

ورغم ارتفاع معدلات الفائدة خلال تلك الفترة إلا ان الطلب على التمويل جاء مرتفعا بدعم من النمو الاقتصادي وزيادة حركة التوظيف في الإمارات.