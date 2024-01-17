«دبي للاستثمارات الحكومية» تكشف عن هويتها البصرية وشعارها الجديد

كشفت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، عن هويتها البصرية المتضمنة شعارها الجديد، الذي يتميز بسهولة التعرف إليه.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأنه من الآن وصاعداً، ستعرّف المؤسسة، بالاسم المختصر لها «ICD»، حيث تعكس الهوية البصرية الجديدة ديناميكية المؤسسة والتزامها الثابت للسعي نحو النمو والتطوّر والتميز، كما يشير هذا التغيير إلى جاهزية «ICD» للتكيف مع مشهد الاستثمار العالمي المتطوّر باستمرار.

وأشار إلى أنه بناء على أفضل الممارسات العالمية، يطرح التصميم الجديد هوية بصرية جديدة للمؤسسة، تعبّر إيجاباً عن قيمها ومهمتها الرئيسة.

وقال العضو المنتدب لـ«ICD»، محمد إبراهيم الشيباني: «إن تغيّر شعارنا فالتزامنا بمواصلة السعي للتطوّر والنمو دائم، وستُبرز هويتنا الجديدة الروح والعقلية، التي نجد مكانتنا من خلالها في عالم اليوم. وفي كل ما نعمل، نرتكز على ماضينا في احتضاننا للمستقبل».

وأضاف: «ستواصل (ICD) البناء على النجاحات التي حققتها، وتبنّي رؤية متقدمة تركز على المستقبل، فيما نسعى جاهدين إلى تقديم أفضل قيمة تصب في مصلحة إمارة دبي على المدى الطويل».

يتزامن إطلاق الهوية البصرية والشعار الجديد للمؤسسة مع انتقال «ICD» إلى مقرها الجديد في أحدث معلم معماري قياسي في دبي.