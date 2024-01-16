8 صفقات كبيرة على أسهم الخليج الاستثمارية بـ147.7 مليون درهم

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، في التعاملات الصباحية من تعاملات اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 صفقات كبيرة على أسهم شركة الخليج الاستثمارية بقيمة 147.7 مليون درهم توزعت على 61.5 مليون سهم، بسعر 2.4 درهم للسهم الواحد.

و"الصفقات الكبيرة"، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.