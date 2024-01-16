تقرير: دبي تتفوق بنسبة 100% على نيويورك في مبيعات العقارات الفاخرة فوق 10 مليون دولار

ارتفع إجمالي مبيعات المنازل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي (٣٦.٧ مليون درهم) بنسبة 92.4% إلى 431 عملية بيع خلال عام 2023، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، نايت فرانك.

وأوضح تحليل نايت فرانك أيضاً أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجلت دبي بيع أكثر من ضعف عدد المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي مقارنة بأقرب منافس لها نيويورك، التي سجلت 159 صفقة مقابل 323 صفقة في دبي.

وبالمثل، سجل سوق العقارات السكنية في دبي، الذي تبلغ قيمته أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، مبيعات إجمالية قد بلغت 5.8 مليار دولار أمريكي بين الربع الأول والربع الثالث من عام 2023، أي ما يُقارب ضعف مستوى لندن التي احتلت المركز الثاني بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي.

الحياة على الشاطئ

لا تزال نخلة جميرا محوراً هاماً في مبيعات المنازل الفاخرة في دبي، وفقاً لنايت فرانك.

وشكلت أول جزيرة مميزة صممت على شكل شجرة نخيل في دبي 38.5% من المنازل المباعة بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2023 (أو 166 صفقة)، و39.2% (أو 22 صفقة) من المبيعات التي تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار أمريكي.

كما أضاف ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أصبحت نخلة جميرا الآن محط أنظار عالمية، وقد عززت الجزيرة مكانتها بشكل جيد كواحدة من أكثر المواقع المرغوبة على مستوى العالم".

"وتماشياً مع الاتجاه الأوسع الذي نشهده في دبي المتمثل في سيطرة المستخدمين النهائيين الحقيقيين ومشتري المنازل الثانية على نشاط المعاملات، تظهر مستويات المخزون انخفاضاً تدريجياً. على سبيل المثال، شهدت نخلة جميرا تراجعاً بنسبة 9.5٪ في عدد المنازل المعروضة للبيع خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022، مما يعكس توجهات الشراء نحو البقاء والاقتناء لدى غالبية المشترين. إن موقع الجزيرة في قلب مدينة دبي الجديدة، والتي حصلت مؤخراً على تصنيف العلم الأزرق المرموق، يزيد من جاذبيتها بين نخبة العالم الذين يبحثون عن الوصول الفوري إلى نمط الحياة في دبي"

وتحتل جزيرة خليج جميرا المرتبة الثانية بعد نخلة جميرا في عدد المنازل التي تم بيعها بأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما بلغ 47 عملية بيع، في حين جاءت نخلة جبل علي في المرتبة الثالثة بعد إطلاقها مؤخراً وتحقيقها 36 صفقة.

تشير نايت فرانك إلى أن البيع القياسي الذي تم تحقيقه في الدفعة الأولى من المنازل في نخلة جبل علي في سبتمبر من العام الماضي يعكس الطلب الكبير على المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ في دبي.

ويسلط النجاح الفوري الذي حققته نخلة جبل علي الضوء على الاهتمام المحلي والعالمي بتأمين منازل على شاطئ البحر في جزيرة النخيل التالية في دبي. ويأتي ذلك في سياق أوسع من النقص في المنازل المطلة على البحر وفقاً لما ذكرته نايت فرانك.