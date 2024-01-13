تعاون بين "الهيئة العربية للاستثمار" و"سلال" لتمويل وتنمية صغار المزارعين

أفادت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بأنها بحثت أخيرا، مع مسؤولي شركة "سلال" بأبوظبي، كيفية تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات وكذلك التعاون في مجال تمويل وتنمية صغار المزارعين وتوطين واستخدام التكنولوجيا الزراعية المتطورة.

وتفصيلا، قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي،الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، والوفد المرافق له بزيارة إلى مقر شركة "سلال" بأبوظبي، أخيرا، حيث التقى رئيس مجلس إدارة شركة "سلال"، المهندس جمال سالم الظاهري، والرئيس التنفيذي للشركة، سالمين عبيد العامري.

تناول الاجتماع تقديم نبذة تعريفية حول الهيئة العربية وأنشطتها الاستثمارية وجهودها في مجال تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية. كما تم التعريف بشركة "سلال" وبمشاريعها وجهودها لدعم وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات. وتطرق الاجتماع لبحث أوجه التعاون وعرض فرص الاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك في دولة الإمارات، وكذلك التعاون في مجال تمويل وتنمية صغار المزارعين وتوطين واستخدام التكنولوجيا الزراعية المتطورة.

يشار إلى أنه استناداً إلى قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لسنة 2023، والذي انعقد يوم 29 أبريل 2023 بالعاصمة المغربية ، الرباط، فقد عُيّن الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك خلفاً لمحمد بن عبيد المزروعي.

وتتوزّع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة والمشاريع قيد التأسيس والتنفيذ على أربعة قطاعات رئيسة، وهي: قطاع التصنيع الزراعيّ بنسبة 49.5%، وقطاع الإنتاج الحيوانيّ بنسبة 23.7 %، وقطاع الإنتاج النباتيّ بنسبة 22.5%، وقطاع الخدمات الزراعيّة بنسبة 4.3%. وعدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة بلغ 54 شركة بنهاية عام 2023 بإجمالي استثمارات نحو 673 مليون دولار أمريكي، تنتج هذه الشركات سلع ومحاصيل الفجوة الغذائية العربية الأساسية، وتوفر أكثر من 127 ألف فرصة عمل.