«Bayz101»..رابع برج في دبي يتجاوز الـ100 طابق

أعلنت شركة دانوب للتطوير العقاري، عن تطوير مشروعها الأكبر والأعلى والأكثر شهرة، برج "Bayz101"، وهو برج ضخم يتكون من 101 طابق، وهو أطول مشروع تطويري لها حتى الآن، والذي سيعزز مكانة دبي كمدينة لناطحات السحاب، والتي تضم حاليا ثلاثة أبراج يزيد ارتفاعها عن 100 طابق، بما في ذلك برج خليفة، أطول برج في العالم، ومارينا 101، وبرج الأميرة.

ومع برج "Bayz101"، تصل محفظة مشاريع دانوب للتطوير العقاري إلى 16.234 ألف وحدة موزعة على 28 مشروعا، بقيمة تطويرية مجمعة تتجاوز 18 مليار درهم حتى الآن.

وسيكون برج "Bayz101" هو المشروع العقاري الثامن والعشرون لشركة دانوب للتطوير العقاري، ويأتي الإعلان عن هذا المشروع الكبير والمبدع عندما تكمل الشركة عقدا من العمل. يقع المشروع في منطقة الخليج التجاري بالقرب من برج خليفة. وسيقوم المشروع، بمجرد اكتماله في عام 2028، بتسليم 1346 منزلاً.

يعد برج "Bayz101" واحدًا من أطول المشاريع وأكثرها شهرة حتى الآن، مما يعد بإمكانات فاخرة واستثمارية لا مثيل لها. يتميز برج "Bayz101" بمساحة بناء هائلة تبلغ 2.1 مليون قدم مربعة، ويعد أكبر مشروع للمطور من حيث الوحدات والمساحة الإجمالية، مع مكانة شاهقة تضع معايير جديدة للارتفاع ومستويات الأرضية، تقدم مجموعة متنوعة من مساحات المعيشة، بما في ذلك شقق الاستوديو، وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، و3 غرف نوم، و 4 غرف، وخيارات البيع بالتجزئة.

وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشروع 3 مليارات درهم. بموقع استراتيجي ومجهز بمرافق من الدرجة الأولى، يضمن برج Bayz استثمارًا رائعًا، ويعد بإيرادات إيجار أعلى لمشتري المنازل في السنوات القادمة. بفضل خطة الدفع الشهرية الرائدة بنسبة 1%، يضمن برج Bayz101 إمكانية الوصول، مما يجعل حلم امتلاك منزل حقيقة لأصحاب المنازل الطموحين. يجسد هذا المشروع التزام شركة دانوب للتطوير العقاري بتوفير مساحات معيشة استثنائية وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية المعاصرة.

وتشترك دبي وشيكاغو في تسجيل الرقم القياسي لاستضافة أكبر عدد من الأبراج بارتفاع 100 طابق، تليها شنغهاي وقوانغتشو.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، رضوان ساجان: "في عام 2023، حظيت شركة دانوب للتطوير بعام مذهل، أطلقنا سبعة مشاريع، بما في ذلك (Viewz وFashionz وElitz وOceanz وSportz وEleganz)، بالتعاون مع العلامات التجارية الفاخرة الشهيرة مثل (Aston Martin وFashionTV وTonino Lamborghini Casa). لقد كانت استجابة الجميع مذهلة، ونحن ممتنون حقا لثقة ودعم عملائنا والمستثمرين ومجتمع الوساطة الشريكة، الذين يدفعوننا باستمرار لبذل المزيد من الجهد. وبينما نفكر في هذا العام الرائع، نحن حريصون على مواصلة بناء منازل استثنائية تجلب السعادة لحياة الناس".

وأضاف: "دبي جريئة وجميلة، وقد ألهمتنا المدينة لاتخاذ مبادرات جريئة. إنها وجهة جذابة ومركز للابتكار وأرض الفرص لأولئك الذين لا يخجلون من العمل الجاد. وبرج (Bayz101) هو حلم وهو أيضا بياننا. إنه يعكس حلمنا الأكبر من الحياة ويعكس أيضا أننا نحول أحلامنا إلى حقيقة. إنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا حيث نعلن عن أكبر وأطول برج في محفظتنا».