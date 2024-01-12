166 دورة تدريبية لموظفي «ديوا»

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، 166 دورة تدريبية وجلسة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية خلال العام الماضي، شارك فيها 2689 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «هيئة كهرباء ومياه دبي، تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، ولدينا سياسات وبرامج وتقنيات متطورة في السلامة والصحة المهنية انسجاماً مع المعايير العالمية لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية»، مؤكداً الحرص على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية.

ويحصل الموظفون الذين يتم تدريبهم من قبل كوادر هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادات معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية.