رأس الخيمة تستقبل 1.22 مليون سائح في 2023

قالت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إن «عام 2023 كان الأفضل للسياحة في الإمارة على الإطلاق، حيث سجلت 1.22 مليون زائر، وهو أعلى رقم لها في عدد الزائرين، بزيادة قدرها 8% عن عام 2022، فضلاً عن ارتفاع سنوي ملحوظ بنسبة 24% في عدد السائحين الدوليين».

وأضافت الهيئة أن «الزيادة في عدد الزائرين الدوليين كانت مدعومة بأكثر من 2200 نشاط على مستوى دولي، مثل العروض الترويجية والمعارض التجارية والفعاليات الإعلامية». وأشارت إلى زيادة بنسبة 23% في إيرادات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وزيادة الإيرادات من حفلات الزفاف بنسبة 103%، ونيل شهادة الاعتماد الفضية كوجهة سياحية مستدامة من مؤسسة «EarthCheck»، لتكون رأس الخيمة بذلك أول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على هذا التقدير، إلى جانب أكثر من 20 شريكاً سياحياً من الفنادق وأماكن الجذب السياحي في الإمارة.

كما شملت الإنجازات، إدراج رأس الخيمة في قائمة موقع «CNN Travel» بين أفضل الوجهات السياحية في عام 2023؛ وتصنيف الإمارة أيضاً كأفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في آسيا في عام 2024 بحسب «Condé Nast«Traveler».

واجتذبت الإمارة أكثر من 65 ألف زائر بعرض للألعاب النارية والطائرات بدون طيار ليلة رأس السنة الجديدة 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، راكي فيليبس: «على الرغم من التحديات العالمية التي ألقت بثقلها على القطاع السياحي، فقد حافظنا على مرونتنا كمجتمع سياحي، وعملنا معاً لتقديم أفضل ما في الوجهة لزوّارها والمقيمين على حدٍ سواء».