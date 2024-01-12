الإمارات نحو أفضل وجهة سياحية صديقة لأصحاب الهمم

تسعى دولة الإمارات إلى أن تكون أفضل وجهة سياحية صديقة لأصحاب الهمم، من خلال المبادرات الاستراتيجية الفاعلة التي تطلقها لتعزيز إنجازاتها في مجال السياحة الميسّرة.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي للسياحة الميسّرة، تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في دبي أمس.

وقال سموّه: «إن دولة الإمارات رائدة في هذا المجال، ويحظى فيها أصحاب الهمم بأولوية خاصة، وهي تسير على الطريق الصحيح لتصبح الوجهة الأفضل في العالم للخدمات السياحية، وأدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان توفير سياحة ميسّرة لأكثر من مليار شخص حول العالم».

وأضاف: «تواصل دبي جهودها ومبادراتها لجمع صُنّاع القرار والخبراء في مجال السياحة الميسّرة تحت سقف واحد لتبادل الأفكار والتعرف إلى أفضل الممارسات، وتعريف العالم بجهودها الاستثنائية لدعم هذه الشريحة الكبيرة من السياح المحليين والعالميين».

وناقش المشاركون في المؤتمر سُبل تحويل المدن لتكون أكثر شمولية وإدماجاً لأصحاب الهمم، تحت شعار «لنجعل جميع المدن صديقة للسياح من أصحاب الهمم»، كما ناقشوا كيفية تعزيز التشريعات والسياسات والبنى التحتية والخدماتية، خصوصاً في مجالات النقل الجوي والبري والبحري.

وتطرّقت جلسات المؤتمر إلى التحديات التي يواجهها نحو 1.3 مليارات نسمة من أصحاب الهمم، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، حيث يعيش 50 مليوناً منهم في منطقة الشرق الأوسط، ويتنقلون كمقيمين أو زوّار أو سياح حول مدن العالم.