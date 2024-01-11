الإمارات تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية

تحوّل تحقيق المركز الأول عالمياً، إلى نهج ثابت في المسيرة التنموية المستدامة لدولة الإمارات، حيث نجحت العام الماضي في تعزيز رصيدها من الإنجازات الفارقة، التي حصلت على المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، لتثبت أنها وطن اللامستحيل الذي يشق طريقه بثقة وقوة نحو أعلى القمم.

وواصلت الإمارات تعزيز تنافسيتها العالمية، وحصدت المركز الأول في مؤشرات التجارة العالمية، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» في سويسرا.

وفي محور الكفاءة الحكومية، حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات انخفاض الضرائب الشخصية الفعلية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية، وانخفاض نسبة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، وانخفاض تكاليف تعويض إنهاء خدمات العاملين.

كما تصدرت الدولة في محور البنية التحتية، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة نسبة الإعالة، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، وإدارة المدن، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة.

وتصدرت الإمارات العالم أيضاً في مؤشرات الوصول إلى الكهرباء، والرضا عن الطرق، وإدارة المدن، إضافة إلى مؤشرات الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت حسب تقرير الممكنات الرقمية 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

واحتفظت الإمارات بتصنيفها كأفضل دول العالم في «التحول الاقتصادي»، أي الدول التي تنتقل من وضع اقتصادي إلى وضع أفضل ومعدلات نمو أعلى، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر «أفضل دول العالم في 2023» الصادر عن شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأميركية.

وتصدرت الدولة عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، إذ حلت بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب» وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني».

كما تصدرت الإمارات دول العالم في عدد الأشخاص فائقي الثراء، الذين تدفقوا عليها خلال العام الماضي، حسب نتائج تقرير هجرة الثروات الشخصية لعام 2023 الصادر عن شركة «هنلي آند بارتنرز» البريطانية المتخصصة في الاستشارات المُتعلقة بسياسات المواطنة والإقامة.

وواصلت دولة الإمارات حصد المراكز الأولى في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بمستوى الأمن والأمان وجودة الحياة، حيث أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2023 الصادرة عن مؤسسة «ناميبو» المزودة العالمية للبيانات الاقتصادية والاجتماعية، أن أبوظبي صنفت أكثر مدينة أماناً في العالم، تليها عجمان في المركز الثاني، ثم دبي في المرتبة الخامسة عالمياً.

مشروعات وإنجازات فارقة

أعلنت الإمارات العام الماضي عن مشروعات وإنجازات فارقة، حيث كشفت في يناير 2023 عن بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

وأطلقت الإمارات أول معجم رقمي لمصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، ليمثل خطوة أولى مهمة في جهود حكومة دولة الإمارات لتوفير مصادر عربية، ودعم المحتوى العربي المتخصص في هذا القطاع المستقبلي الحيوي.

وكشفت الإمارات في سبتمبر 2023 عن إنشاء أول مسجد عائم في العالم في إمارة دبي، الذي سيتألف من ثلاثة طوابق، الأول تحت الماء للصلاة، والثاني قاعة متعددة الاستخدامات، والثالث معرض إسلامي.

واستهلت الإمارات العام الجاري بالإعلان عن مشروع برج «فرانك مولر أتيرنيتاس»، في دبي الذي سيكون أطول برج ساعة سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في العالم، بارتفاع 450 متراً.

أبرز المؤشرات التي حلت فيها الدولة بالمرتبة الأولى:

- مستوى الأمن والأمان.

- عدد الأشخاص فائقي الثراء.

- انخفاض الضرائب الشخصية الفعلية.

- قدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية.

- قلة نسبة الإعالة وإدارة المدن.

- نسبة مستخدمي الإنترنت والبنية التحتية للطاقة.

- الوصول إلى الكهرباء والرضا عن الطرق.

- تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان.

• الدولة تصدرت عدداً من المؤشرات المتعلقة بسوق العمل.