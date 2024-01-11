«إي آند» تقدم خدماتها لـ 220 مليون مشترك في 20 دولة

أفادت «إي آند» بأنها تُواصل تركيزها على تبنّي الابتكار لإثراء حياة المتعاملين، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها، إذ استطاعت أن تخوض غمار المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا والاستثمار، ليتسع نشاطها إلى 20 دولة عالمياً من أجل خدمة أكثر من 220 مليون مشترك، ولتحجز لنفسها مكاناً مميزاً بين أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل بها.

وخلال عام 2023 حققت «إي آند» مجموعة من الإنجازات التكنولوجية الرائدة التي دفعت بأعمالها إلى تحقيق المزيد من النمو والتوسعات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إي آند»، حاتم دويدار: «كان 2023 عاماً محورياً في مسيرة (إي آند) باعتبارها مجموعة عالمية رائدة في الاستثمار والتكنولوجيا، أنجزنا خلاله خطوات استراتيجية مؤثرة وصفقات مهمة، من بينها اتفاقيتنا المُلزمة للاستحواذ على حصة مسيطرة (50% + 1 حصة اقتصادية) في أصول مجموعة (PPF) للاتصالات (PPF Telecom)، وهي ذراع الاتصالات لمجموعة (PPF)، وبالتالي توسّع (إي آند) أعمالها بقوة داخل الأسواق الأوروبية في كل من: بلغاريا، والمجر، وصربيا، وسلوفاكيا، كما تمكنت (إي آند) من توسيع نطاق أعمالها لتصل استثماراتها إلى القارة الأوروبية من خلال الاستثمار الاستراتيجي في حصة 14.6% من شركة فودافون (Vodafone)».

وأضاف دويدار: «يضاف إلى ذلك استحواذنا على 100% من شركة (Telenor Pakistan)، مقابل 108 مليارات من الروبية الباكستانية، استناداً إلى القيمة الكلية للشركة، وعلى أساس نقدي خالٍ من الديون، وذلك من خلال توقيع شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) التابعة لـ(إي آند) اتفاقية ملزمة مع شركة اتصالات (Telenor ASA)، تقوم (إي آند) على أساسها بهذا الاستحواذ الذي يجمع بين نقاط القوة والخبرة في كل من (PTCL وTelenor Pakistan)، وبالشكل الذي يسهم في خلق تعاون وتفاعل من شأنه قيادة الابتكار وتعزيز إمكانات «إي آند» في السوق الباكستانية، علاوة على تمكينها من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، وفي الوقت نفسه تسريع وتيرة مسيرة التحول الرقمي».

وأكد أن «هذا المستوى من النشاط الاستراتيجي يشكل أساساً لنجاحنا، ولكي نصل خلال عام 2024 إلى أكثر من 220 مليون مشترك في 20 سوقاً عالمية تغطيها خدمات (إي آند) لتصبح بذلك من أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل بها. وبتحقيق هذا الهدف تعزز (إي آند) من مكانتها باعتبارها لاعباً رئيساً في صناعة الاتصالات والاستثمار التكنولوجي. وفي المجمل تؤكد هذه الخطوات الاستراتيجية أن نجاح (إي آند) لا يقتصر على اللحظة الحالية، بل إنها تمتلك رؤية طويلة المدى لتحقيق نمو مُستدام وتوسع مؤثر في وجودها العالمي بشكل ملحوظ».

وقال دويدار إن «(إي آند) تعتز بالثقة التي صنعتها لدى عملائها من المؤسسات والأفراد، وندرك جيداً أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تمنحنا قدرات كبيرة لتقديم أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية المبتكرة لعملائنا من المؤسسات والأفراد. وعلى سبيل المثال وقعت (إي آند) اتفاقية تعاون استراتيجي مع (فودافون) لتعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل تقديم أحدث الخدمات المبتكرة في قطاعَي الاتصالات والتكنولوجيا، ومن خلال شركتنا العاملة في باكستان PTCL، دخلت (إي آند) في تعاون استراتيجي مع (فودافون) يهدف إلى تسريع التمكين الرقمي للمؤسسات، وتحسين اعتماد الخدمات المتصلة في باكستان».

وأضاف: «لتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للأفراد في دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية، ومجال الوسائط المتعددة وبث المحتوى، عملنا على تحديث خدمات وهوية المحفظة الإلكترونية (e& money) وربطها ببطاقة مسبقة الدفع، وأطلقت (evision) وحدة بث المحتوى الترفيهي التابعة لـ(إي آند)، قناة (Golf Life)، التي تبث بشكل حصري ومباشر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لجميع عشاق لعبة الغولف في المنطقة».

وأكد أن «إي آند» استطاعت أن تخوض غمار المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا والاستثمار مع الحفاظ على تركيزها لتعزيز محفظة الأعمال، وتقديم قيمة حقيقية تشكل إضافة للعملاء والمساهمين، ودفع النمو عبر عمليات التوسُّع المدروسة من خلال الأنشطة الأساسية والعمليات المستدامة للمجموعة، بجانب عمليات الدمج والاستحواذ.

وتنوعت جهودنا بالفعل لتشمل مجالات تقنية واستثمارية متعددة، فقد استكملت (إي آند) بنجاح الاستحواذ على نسبة 50.03% من تطبيق (Careem Technologies)، المعروف باسم (Careem Super App)، مقابل استثمار في التطبيق بلغ 400 مليون دولار، وهو استحواذ يدعم استراتيجية (إي آند) الطموحة من أجل توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، بما يعزز مكانتها بصفتها مجموعة تكنولوجية واستثمارية رائدة عالمياً.

وأشار إلى أنه في إطار تبنّي «إي آند» للتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، أطلقت «إي آند» متجر (EASE) خلال 2023، وهو أول متجر ذاتي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، تأكيداً على نهجها في الابتكار، واستخدام أحدث التقنيات لتمكين العملاء من الحصول على تجربة استثنائية سلسة أثناء شراء المنتجات والخدمات، كما شهدت «إي آند» توسيع نطاق أعمالها ليشمل مجال التنقل في دولة الإمارات من خلال الإطلاق الأوّلي لمشروع (Charge&Go) باعتباره منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات.

• الشركة حققت مجموعة من الإنجازات التكنولوجية دفعت بأعمالها إلى تحقيق المزيد من النمو والتوسعات الدولية.

• 400 مليون دولار استثمارات الشركة في «Careem Super App».

• %14.6 حصة «إي آند» في «فودافون» مع التوسع بأوروبا.