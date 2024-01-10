«ويلينجتون مانجمنت» تؤسس مكتباً جديداً في «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «ويلينجتون مانجمنت»، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمار المستقلة في العالم، بحجم أصول تزيد قيمتها عن 1.1 تريليون دولار على مستوى العالم، عن إنشاء مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي، في مبنى «البوابة»، في وقت حصلت فيه الشركة أيضاً على ترخيص من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وأفاد بيان اليوم بأن «ويلينجتون» أدارت الأصول نيابة عن متعاملين في الشرق الأوسط لمدة 29 عاماً، وذلك من مكتبها في العاصمة البريطانية لندن، بما في ذلك المتعاملين المتواجدين في كل من مركز دبي المالي العالمي ودولة الإمارات.

وبحسب البيان، يشكل مكتب دبي الجديد، الخطوة الأولى ضمن استراتيجية الشركة لدعم المتعاملين في أسواقهم المحلية، وكذلك في إطار توسيع تواجدها العالمي في منطقة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومواصلة استثماراتها النشطة في المنطقة عبر الأسواق العامة والخاصة.

وبعد الحصول على الموافقة الرسمية والترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، سيشكل مكتب دبي جزءاً من سلسة مكاتب «ويلينجتون» المتواجدة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشمل الآن لندن، وفرانكفورت، ولوكسمبورغ، ومدريد، وميلانو، وزيوريخ.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسرنا في مركز دبي المالي العالمي أن نرحب بشركة (ويلينجتون) في إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي».

وتابع: «إضافة إلى استخدام المركز كمنصة لخدمة المتعاملين الحاليين، فإن بإمكان (ويلينجتون) الآن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارة لتوسيع قاعدة المتعاملين معها، والوصول إلى كم هائل من رأس المال العام والخاص المتمركز في المنطقة».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منصة المتعاملين في «ويلينجتون مانجمنت»، ستيفان هاسل واندتر: «سيسهم تأسيس مكتبنا في دبي في تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع نطاقنا الدولي ويسهل الوصول إلى المتعاملين معنا».

وأضاف: «في ظل التطور الحاصل في الأسواق ومايتضمنه من تعقيدات، نؤمن بأهمية أن نكون على مقربة من المتعاملين والتواجد معهم في أسواقهم المحلية. ونتطلع إلى التعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز دبي المالي العالمي، بينما نعمل على تنمية عملياتنا وتوسيع نطاق حضورنا في المنطقة».

وسيترأس مكتب «ويلينجتون مانجمنت» في مركز دبي المالي العالمي وليد الرزوقي، الذي انضم إلى «ويلينجتون» في وقت سابق من العام الجاري، بصفته المسؤول التنفيذي الأول ومدير منطقة الشرق الأوسط ضمن مجموعة متعاملي «ويلينجتون» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتمتع الرزوقي بخبرة تزيد عن 14 عاماً، وكان آخر منصب قد شغله هو المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار في «مورجان ستانلي»، حيث كان مسؤولاً عن إنشاء المعاملات عبر الأسواق العامة والخاصة وإدارة العلاقات الرئيسية مع المتعاملين من المؤسسات المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط.