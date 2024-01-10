«دبي للسياحة» تعرّف الكوادر الإماراتية بمتطلبات سوق العمل

نظّمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ممثلة في إدارة التوطين، بالتعاون مع شركة «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، ورشة عمل تعريفية للمواطنين من الكوادر الشابة والطموحة بعنوان «في ضيافة لينكدإن»، حيث أقيمت بمقر الشركة بدبي، وتضمنت لقاءات مختلفة مع فريق عمل «لينكدإن»، فضلاً عن مجموعة جلسات حوارية مع خبراء في الموارد البشرية بالقطاع الخاص، للتعرف إلى متطلبات سوق العمل، وتقديم نصائح حول بناء الهوية المهنية، والمقابلات الوظيفية، واتخاذ خطوات عملية لتوسعة الآفاق.

وقالت نائب الرئيس في كلية دبي للسياحة، مريم المعيني: «سعداء بمدى تزايد الوعي لدى الكوادر الوطنية الشابة التي باتت تدرك أهمية التعرف إلى الفرص الحقيقية التي تتيحها الشركات في القطاع الخاص، ونحن بدورنا في إدارة التوطين في كلية دبي للسياحة نتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم الاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير مهارات الشباب».

من جهتها، قالت مديرة الشراكات الحكومية في «لينكدإن»، سرين سروجي: «نعمل في (لينكدإن) على الإسهام في نشر المزيد من المعرفة والوعي بين الباحثين عن عمل من الشباب الإماراتي بماهية وديناميكيات العمل في القطاع الخاص، ما يمنحهم فرصة أكبر للتعرف عن قرب إلى بيئة العمل».