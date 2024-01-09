«صندوق خليفة» يحوّل جميع خدماته إلى منصة «تم»

أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، رسمياً عن تحويل جميع خدماته إلى منصة مركز خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم».

وأفاد الصندوق في بيان له، بأن هذا القرار الاستراتيجي يشكل علامة فارقة ضمن جهود الصندوق ومهمته المتمثلة بتطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، ليقود بذلك مسيرة التحول الرقمي، ويتيح لأعضائه الوصول إلى خدماته بسهولة ويسر من أي مكان.

وبحسب «الصندوق»، ستطرح جميع الخدمات إلكترونياً دون الحاجة إلى الزيارة، ونتيجة لهذا النهج الرقمي، سيغلق الصندوق جميع فروعه (مراكز الخدمة) في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بينما ستقتصر مهام المقر الرئيسي لصندوق خليفة في إمارة أبوظبي على العمليات التشغيلية الداخلية والإدارية للصندوق.

وأكد «صندوق خليفة» أن هذا القرار يؤكد التزامه بجهوده في دعم أعضائه بإتاحة وصولهم إلى خدماته بسهولة وبكفاءة عالية وتوفر عليهم الوقت والجهد.

وقالت الرئيس التنفيذي في «صندوق خليفة»، علياء عبدالله المزروعي: «نكرس في (صندوق خليفة) جهودنا لدعم بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث سيتيح طرح خدماتنا رقمياً عبر منصة (تم) الوصول إليها بسهولة أكبر، ليدعمنا ذلك في تمكين قدرات أعضائنا بفعالية وكفاءة».

وأضافت: «تأتي هذه الخطوة بالتماشي مع استراتيجية حكومة أبوظبي الإلكترونية لرقمنة الخدمات، وتنسجم مع رؤيتنا المتمثلة بتبني التكنولوجيا والتحول الرقمي، وترسيخ مكانة الصندوق كمؤسسة رائدة في اتباع النهج الابتكاري في تقديم الخدمات، فمن خلال أتمتة الخدمات وطرحها بالكامل على منصة (تم)، لن يستدعي الأمر الحضور بشكل شخصي إلى الفروع لطلبها، ما يقلل الوقت والجهد، ويختصر الدورة الزمنية لإجراءات طلب الخدمات والحصول عليها. وعلاوة على ذلك، لا يزال بإمكان رواد الأعمال التواصل معنا بسهولة عن طريق مركز الاتصال المتخصص، حيث سيقدم فريقنا المدرب لهم الدعم ويجيب على جميع تساؤلاتهم».

وتابعت: «يعزز هذا التحول لدينا الابتكار والتكيف مع التغييرات، ويدعو إلى صقل المهارات التقنية وإتقانها، وأنا على ثقة بقدرات الصندوق على تسخير التحديات وتحويلها إلى فرص يلهم بها الآخرين، فنجاح الصندوق في تحقيق أهدافه يقوم على جهودنا المتفانية، ونهجنا الريادي، وسعينا المتواصل للتميز».

ويقدم «صندوق خليفة» لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نطاقاً واسعاً من الخدمات، جميعها متوفر الآن رقمياً عبر منصة الخدمات الحكومية «تم» وتشمل قائمة الخدمات: طلب تمويل، طلب صرف مبلغ قرض معتمد، طلب تعديل على قرض قائم، طلب إعادة توزيع بنود صرف القرض، طلب تدريب، طلب عضوية، طلب رسالة دعم، وطلب تسهيل التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين.

وفي حال احتاج رائد الأعمال إلى جلسة استشارية خاصة بمتطلبات مشروعه سواء كان جديداً أو قائماً، فبإمكانه حجز موعد الجلسة الافتراضية التي يقدمها فريق من الخبراء في مجال استشارات الأعمال عن طريق التواصل مع مركز الاتصال.