«دبي للسياحة» تعرّف الكوادر الإماراتية بمتطلبات سوق العمل

نظمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ممثلة في إدارة التوطين، وبالتعاون مع شركة «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، ورشة عمل تعريفية للمواطنين من الكوادر الشابة والطموحة بعنوان «في ضيافة لينكدإن»، حيث أقيمت بمقر الشركة بدبي وتضمنت لقاءات مختلفة مع فريق عمل «لينكدإن»، فضلاً عن مجموعة جلسات حوارية مع خبراء في الموارد البشرية بالقطاع الخاص، للتعرف على متطلبات سوق العمل، وتقديم نصائح حول بناء الهوية المهنية، والمقابلات الوظيفية، واتخاذ خطوات عملية لتوسعة الآفاق.

وقالت نائب الرئيس في كلية دبي للسياحة، مريم المعيني: «سعداء بمدى تزايد الوعي لدى الكوادر الوطنية الشابة التي باتت تدرك أهمية التعرف إلى الفرص الحقيقية التي تتيحها الشركات في القطاع الخاص، ونحن بدورنا في إدارة التوطين في كلية دبي للسياحة نتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم الاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير مهارات الشباب لمواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يحفزهم على تعزيز قدراتهم الرقمية، ولاشك أن وجود منصة مهمة مثل (لينكدإن) سيتيح للمشاركين فرصة كبيرة لتبادل المعرفة في المجال التقني وقطاعات الأعمال المختلفة».

من جهتها، قالت مديرة الشراكات الحكومية في «لينكدإن»، سرين سروجي: «نعمل في (لينكدإن) على المساهمة بنشر المزيد من المعرفة والوعي بين الباحثين عن عمل من الشباب الإماراتي بماهية وديناميكيات العمل في القطاع الخاص، ما يمنحهم فرصة أكبر للتعرف عن قرب على بيئة العمل، وطبيعته، ومتطلباته، وبالتالي يساعدهم على اختيار المكان الأنسب لمهاراتهم وقيمهم وإمكانياتهم وطموحاتهم الوظيفية».

وأضافت: «نركز في هذه الورش التعريفية سواء المباشرة أو الافتراضية على أهمية بناء شبكة مهنية واسعة من خلال (لينكدإن)، والتي تسام في توسعة مدارك الباحثين عن عمل حول متطلبات السوق وبيئات العمل المختلفة والمهارات اللازمة للتميز والتطور».