«أرادَ» تشتري قطعة أرض بـ600 مليون درهم

أعلنت «شركة أرادَ العقارية» عن شراء قطعة أرض في موقع مميز بمنطقة «زعبيل 2»، وبجوار مركز دبي المالي العالمي، بقيمة 600 مليون درهم، وذلك من «شركة ريتال العقارية»، الذراع العقارية لبنك الإمارات دبي الوطني.

ويخطط المطوّر العقاري للاستفادة من القطعة الجديدة التي تبلغ مساحتها 138 ألفاً و466 قدماً مربعة، لتشييد برج سكني فاخر من 50 طابقاً، يضم 400 شقة عصرية، مع إطلالات مميزة على «برج خليفة». وتم التوقيع على عقد شراء قطعة الأرض خلال حفل خاص أقيم في المقرّ الرئيس لبنك الإمارات دبي الوطني في دبي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ» الأمير خالد بن الوليد بن طلال، ورئيس مجلس إدارة «شركة ريتال العقارية»، عبدالله قاسم، والرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»، أحمد الخشيبي، والرئيس التنفيذي لـ«ريتال العقارية»، أحمد الشرياني.