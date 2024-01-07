«غرف الإمارات» و«جيترو» اليابانية تناقشان خطط مجلس الأعمال المشترك

ناقش الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، حميد محمد بن سالم، خطة عمل وشروط الانضمام إلى «مجلس الأعمال الإماراتي الياباني» الذي تم تأسيسه في يوليو 2023، وذلك خلال لقائه المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي والشرق الأوسط والوفد المرافق له، بحضور الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، أحمد جامع القيزي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء مجالات التعاون في القطاعات التجارية والتكنولوجية والصحية والتعليم، والاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأوضح بن سالم أن رسالة اتحاد غرف الإمارات وقطاع الأعمال تهدف إلى بذل الجهود لتحقيق تطلعات وأهداف مجلس الأعمال المشترك في تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات الإماراتية اليابانية شهدت في الفترة الماضية تطوراً مهماً في المجالات التجارية المختلفة، كان من أهمها إنشاء «مجلس الأعمال الإماراتي الياباني» المشترك الذي سيسهم بشكل كبير في تنمية وتطوير العلاقات التجارية الثنائية من خلال العضوية التي ستكون مفتوحة لكافة القطاعات العاملة بالبلدين، بما يعزز الاستثمارات والتجارة، وتوجههما نحو بناء علاقة استراتيجية تركز على تعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك وتكثيف الاستثمارات المشتركة لنقل التقنية واستثمار الاختراعات والاكتشافات اليابانية.

ودعا القطاع الخاص الياباني إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات، لا سيما تلك التي تتركز في مشروعات السياحة والفضاء والصحة والنفط والغاز والتعدين، وتوليد الطاقة والمشروعات الصناعية.