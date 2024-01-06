استبيان: ازدياد تنافسية سوق العمل في المنطقة خلال 2024

كشف موقع «بيت.كوم» للوظائف، عن نتائج استبيانه الجديد تحت عنوان «الرؤى المهنية في الشرق الأوسط 2023»، الذي أظهر ازدياد تنافسية سوق العمل في المنطقة خلال عام 2024، إذ يعتقد 72.9% من المشاركين أن سوق العمل أصبحت أكثر تنافسية على نحو ملحوظ، بينما يرى 18.6% أن هناك زيادة طفيفة في مستوى التنافسية.

وتشهد سوق العمل تحولات كبيرة ومتسارعة، حيث يظهر المهنيون رغبة متزايدة في الانتقال إلى أماكن أفضل للعمل.

وأبدى غالبية المشاركين (62.2%) استعدادهم للانتقال إلى أي مكان آخر، ما يظهر مستوى عالياً من الرغبة في الانتقال بين أوساط المهنيين في المنطقة. وأبدى 21.5% استعدادهم للانتقال والعمل في بلدان أخرى عبر منطقة الشرق الأوسط، بينما أفاد 12.2% بأنهم لن يفكروا في الانتقال إلى أماكن أخرى إلا إذا حصلوا على فرص استثنائية. ووفقاً للاستبيان، يعتقد 74.4% من المشاركين أن بيئة العمل المتنوعة والشاملة من الأمور المهمة التي يأخذها المهنيون والباحثون عن عمل بعين الاعتبار عند التفكير في فرصة عمل جديدة.

وأفاد 55% من المشاركين في الاستبيان بأنهم يعتمدون على المواقع الإلكترونية المخصصة للبحث عن الوظائف عبر الإنترنت، ما يجعلها المصدر الأول والأكثر شعبية للحصول على المعلومات. ومن ناحية أخرى، قال 15.6% من المشاركين إنهم يحضرون فعاليات التواصل المهني، بينما يعتمد 3.7% فقط على المنشورات الخاصة بمجالات وقطاعات محددة.