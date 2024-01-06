4 خطوات للسماح بالأنشطة الاقتصادية الإلكترونية

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، بأن هناك أربع خطوات أساسية للحصول على رسالة عدم ممانعة تتيحها الهيئة للأفراد والجهات التي تريد ممارسة أنشطة ذات طبيعة اقتصادية عبر الإنترنت في أسواق الدولة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو حسابات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الهيئة على موقعها الرسمي، أنه في حال سيتم النشاط التجاري من خلال موقع إلكتروني، فإنه يجب توفير اسم نطاق وطني «دوت إيه إي».

وأوضحت أن الجهات والأفراد الذين يرغبون في ممارسة تلك الأنشطة، يمكنهم الحصول على رسالة عدم الممانعة من خلال الخدمات الإلكترونية للهيئة، سواء عبر موقعها أو تطبيقها الإلكتروني، وذلك بالتسجيل باستخدام الهوية الرقمية كخطوة أولى، ثم الانتقال للخطوة الثانية المتمثلة في تعبئة النموذج الإلكتروني.

وأضافت الهيئة، أن الخطوة الثالثة هي إرفاق الوثائق المطلوبة لممارسة الأنشطة، مبينة أنه في حال كان النشاط التجاري سيتم من خلال منصة تواصل اجتماعي (منصة إكس، فيس بوك، إنستغرام، أو غيرها)؛ يجب توفير اسم ورابط الحساب لكل منصة، ضمن الوثائق المطلوبة، وفي حال تغيير اسم الحساب مستقبلاً، يجب تقديم طلب جديد.

وذكرت أن من ضمن الوثائق المطلوبة أيضاً، الإيضاح في حال كان النشاط التجاري يتعلق بتطبيق متوافر على متاجر الهواتف المحمولة، سواء العاملة بنظامي «آي أو إس»، أو«غوغل بلاي»، حيث إنه إذا كان النشاط عبر تطبيقات الهواتف، فمن المهم توفير اسم ورابط التطبيق إن وجد، كما أنه في حال كان التطبيق قيد التطوير، يجب توفير رابط الموقع الإلكتروني ووصف عن التطبيق وصور للواجهة الرئيسة، وقنوات الدفع المستخدمة. وأفادت بأن الخطوة الرابعة للحصول على رسالة عدم الممانعة لمزاولة الأنشطة التجارية الإلكترونية تتمثل في إجراءات المراجعة للطلب واستيفاء الاشتراطات، لافتة إلى أن مدة تقديم تلك الخدمة تستغرق يومي عمل.