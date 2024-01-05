5.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1721 مبايعة بقيمة 4.49 مليار درهم، منها 114 مبايعة للأراضي بقيمة 1.36 مليار درهم و1183 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.13 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.33 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 113.9 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 65.26 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 20.57 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 311.64 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 15.95 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 110.01 مليون درهم بمنطقة الثنية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 56.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 170 مبايعة بقيمة 163.95 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 119 مبايعة بقيمة 286.11 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 81 مبايعة بقيمة 138.74 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 779.4 مليون درهم منها 53 رهن أراض بقيمة 109.85 مليون درهم و273 رهن فلل وشقق بقيمة 669.54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 125 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 52.15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 98 هبة بقيمة 616.75 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 101.25 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 68.03 مليون درهم.