992 مليون درهم مبيعات متوقعة للسيارات الكهربائية في الإمارات خلال 2024

توقعت مؤسسة «ستاتيستا» الدولية للدراسات السوقية، أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في الإمارات إلى 270.3 مليون دولار (992 مليون درهم) خلال العام الجاري، بزيادة نسبتها 8.5%، مقارنة بمبيعات العام الماضي، حيث سجلت 249 مليون دولار (أكثر من 913 مليون درهم)، وفق تقديرات أولية.

كما توقعت المؤسسة في دراسة حديثة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الدولة إلى 370.6 مليون دولار (1.36 مليار درهم) بحلول عام 2028، مع توجه الإمارات إلى اعتماد السيارات الكهربائية، بدعم من الحوافز الحكومية والتوسع المستمر في تطوير البنية التحتية المساعدة، بما يعزز زيادة مبيعات تلك السيارات.

وأشارت إلى أنه بحسب المؤشرات السوقية، فإن من المتوقع أن يصل متوسط سعر السيارات الكهربائية في السوق المحلية إلى 56 ألف دولار (205 آلاف درهم) خلال عام 2024.

إلى ذلك، قال نائب الرئيس لدى مجموعة «الفطيم للسيارات»، أنطوان بارتس، إن «السوق الإماراتية شهدت خلال الفترة الأخيرة نمواً كبيراً في الطلب على السيارات الكهربائية»، لافتاً إلى أن الإمارات تتصدر قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات الإقبال على المركبات الكهربائية، حيث كشف استبيان أجري، أخيراً، أن 70% من سكان الدولة يفكرون بشكل جدي في شراء مركبة كهربائية.

وأضاف بارتس أن «الإمارات قطعت منذ الإعلان عن (المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050)، شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية، كما ارتفعت معدلات الاعتماد على المركبات الكهربائية بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية».

وذكر أن «هناك توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 30% بحلول عام 2028، وذلك بفضل الحوافز العديدة المتاحة لسكان الإمارات، وغيرها من المساعي المستمرة لتوفير محطات الشحن في جميع أنحاء الدولة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة «كارس 24» لتوريد وتجارة السيارات، إبهيناف جوبتا، إن «دولة الإمارات تأتي في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الجاهزية في سوق السيارات الكهربائية، ما دعم الارتفاع الملحوظ في الإقبال على شراء السيارات الكهربائية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يعزز النمو القوي المتوقع في مبيعات السيارات الكهربائية خلال العام الجاري».

المبيعات العالمية

أفادت مؤسسة «ستاتيستا» الدولية للدراسات السوقية، بأنه من المتوقع أن تحقق الصين أكبر إيرادات في سوق السيارات الكهربائية خلال العام الجاري بقيمة 319 مليار دولار، لافتة إلى أن الصين تتصدر عالمياً من حيث مبيعات السيارات الكهربائية، تليها الولايات المتحدة، ثم ألمانيا في المركز الثالث، ومن بعدها فرنسا في المرتبة الرابعة، والمملكة المتحدة في المركز الخامس.