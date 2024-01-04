الإمارات والأردن يبحثان تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية

بحث وزير دولة للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، مع رئيس مجلس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مع التركيز على العلاقات ذات الأولوية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة للزيودي في دار رئاسة الوزراء بعمّان.

وأكد الخصاونة عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والإمارات وتحظى برعاية واهتمام قيادتي الدولتين، مشيراً إلى دعم الأردن لإنجاح استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، الذي سيقام في أبوظبي خلال فبراير المقبل، بمشاركة وزراء ومسؤولين من 164 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.

من جانبه، أكد الزيودي أن الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة لبناء اقتصاد يستشرف آفاق المستقبل، ويقوم على الابتكار والمعرفة وحرية تدفق التجارة والاستثمار، كما أن البلدين لديهما إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب من التكامل والنمو المشترك.

وتأتي الزيارة الرسمية للزيودي إلى عمّان، بينما تشهد العلاقات التجارية الإماراتية الأردنية زخماً متواصلاً، بعدما سجلت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً في عام 2022 بأكثر من 47%، مقارنة بعام 2021، وصولاً إلى 4.5 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2020، حيث نمت التجارة البينية حينها بنسبة 106%، وبنسبة 57.8%، مقارنة مع 2019.

واستمر هذا الزخم التجاري والمسار الصاعد لمعدلات نمو التجارة البينية في النصف الأول من عام 2023، حيث سجلت التدفقات التجارية بين البلدين نحو ملياري دولار.

وعززت هذه التدفقات مكانة الأردن ليكون الشريك التجاري الثالث عربياً لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون الخليجي بعد العراق ومصر، وبحصة تبلغ 8% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية.

كما أن الإمارات هي الشريك التجاري الخامس عالمياً، والثاني عربياً للأردن بعد السعودية، بحصة تبلغ 6.2% من التجارة الخارجية الأردنية مع العالم.

وعلى مستوى العلاقات الاستثمارية، تعد الإمارات المستثمر الأول عالمياً في الأردن، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة نحو أربعة مليارات دولار بنهاية عام 2020، وبحصة تبلغ 14% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن.

وبالمقابل، بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في الإمارات أكثر من 1.6 مليار دولار بنهاية عام 2021، وتأتي المملكة ضمن قائمة أهم 24 دولة مستثمرة في الإمارات، والسادسة عربياً بعد السعودية والكويت ولبنان والبحرين وقطر.