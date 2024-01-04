«دبي لصناعات الطيران» تحصل على أكبر تمويل في تاريخها خلال 2023

كشفت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن أهم منجزات أعمالها وعملياتها لعام 2023، من أبرزها حصولها على أكبر تمويل مصرفي في تاريخها بقيمة 1.6 مليار دولار، بجانب نجاح «دبي لصناعات الطيران كابيتال» في الاستحواذ على 20 طائرة، بينها 10 طائرات مملوكة، و10 مدارة، فيما وصل عدد الطائرات المبيعة إلى 30 بواقع 22 طائرة مملوكة، وثماني طائرات مدارة.

وبحسب بيان للشركة، فقد وصلت اتفاقيات التأجير والتوسعات والتعديلات الموقعة إلى 150، منها 114 مملوكة، و36 مدارة، بينما وصل حجم أسطول الطائرات المملوكة والمدارة وقيد التسليم إلى 493 طائرة، ووصل عدد العملاء إلى 123 من 62 دولة.

وذكرت الشركة أن متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة 7.5 سنوات، ومتوسط مدة الإيجار المتبقية لأسطول الطائرات ست سنوات، ومحفظة أسطول الطائرات المملوكة المتعاقد عليها 99.7%، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد الاستحواذ على حقوق ومصالح والتزامات محفظة مكونة من 64 طائرة «بوينغ 737 ماكس» خلال الربع الثالث.

وبالنسبة لأداء قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران، أفادت الشركة بأن عدد ساعات العمل المحجوزة وصل إلى 1.4 مليون ساعة، وعدد الفحوص التي تم إجراؤها 300 فحص، لـ50 عميلاً من 25 دولة.

وتم تعيين الشركة كأول خط لتحويل طائرات «بوينغ 737-800BCF» في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع «بوينغ»، كما شهد العام الإعلان عن توسعة مرافق «جورامكو» في العاصمة الأردنية، عمان التي يتوقع أن تصل إلى 22 خط صيانة خلال النصف الثاني من عام 2024.