الإماراتيون يتصدرون «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية «أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023» بنسختها الثالثة، لتسلط الضوء على 100 قائد أعمال يترأسون كبرى الشركات المحلية وأكثرها تأثيراً في المنطقة.

ووفقاً لـ«فوربس الشرق الأوسط»، فقد تمكن القادة المصنفون في اللائحة من تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت التريليون دولار في عام 2022، بينما بلغت القيمة السوقية المجتمعة للشركات التي يديرونها أكثر من خمسة تريليونات دولار.

وينتمي 100 قائد أعمال مُصنف في القائمة إلى 22 جنسية، في وقت هيمن فيه الإماراتيون على قائمة العام مع 23 رئيساً تنفيذياً، يليهم المصريون بـ19 قيادياً، ثم السعوديون مع 18 رئيساً تنفيذياً.

ويشكلون جميعهم نحو 60% من التصنيف، ما يعد علامة إيجابية على التوطين، إذ يترأس معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيون من مواطني دولهم.

وتصدر قطاع البنوك القائمة بنحو 17 شركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ14 شركة، والاتصالات بتسع شركات. كما يقود أقوى 10 رؤساء تنفيذيون شركات تعمل في ستة قطاعات مختلفة، ما يعكس تنوع القطاعات في هذا التصنيف.

وضمت القائمة مجموعة من أبرز الرؤساء التنفيذيين، تصدرهم: سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليم، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني.

ومع تصدر الاستدامة أولويات الشركات خلال العام، ركز قادة الأعمال على تسريع إجراءات تعزيز الاستدامة في شركاتهم، لتتماشى مع الالتزامات العالمية.

ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنه ولإعداد القائمة، فقد صنفت الرؤساء التنفيذيين وفقاً لعوامل عدة، منها: إنجازات وأداء الرؤساء التنفيذيين في العام الماضي، فضلاً عن الابتكارات والمبادرات التي نفّذوها، وتأثيرهم في المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، إضافة إلى حجم الشركات التي يترأسونها.

• 100 رئيس تنفيذي مُصنف في القائمة حققوا إيرادات مجمعة تجاوزت التريليون دولار في 2022.