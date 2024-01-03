9.86 مليارات درهم قيمة أعلى 10 صفقات رهن عقاري في 2023

تجاوزت الرهون العقارية في دبي 118 مليار درهم في عام 2023، بعد تنفيذ نحو 25.187 ألف صفقة، فيما سجلت أعلى 10 صفقات رهن منفذة، نحو 9.86 مليارات درهم. وحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، توزعت صفقات الرهون العقارية إلى 18.127 ألف صفقة، فيما سجلت الفلل نحو 3907 صفقات، والأراضي أكثر من 10.6 آلاف صفقة.

وبالنسبة لأعلى 10 صفقات من حيث القيمة، تصدرت صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة الوصل بقيمة 2.4 مليار درهم.