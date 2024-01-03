تحالف يضم «طاقة» يفوز بمشروع خزان «جعرانة» في مكة

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن مشاركتها في تحالف الشركات الفائز بمشروع خزان «جعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه بمنطقة مكة المكرمة في السعودية، حيث اختارت «الشركة السعودية لشراكات المياه» العرض المفضل والمقدم من التحالف الذي يضم أيضاً كلاً من: شركة رؤية العالمية للاستثمار (رؤية للاستثمار)، ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وأفاد بيان أمس بأن مشروع خزان «جعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه، يعتبر أول مشروع من نوعه في المملكة، والذي يتم تطويره وفق نموذج (البناء، والتملّك، والتشغيل، ثم نقل الملكية)، ويعكس المشاركة النشطة للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الرئيسة للمياه في المملكة.

وبحسب البيان، ستتولى «طاقة» أعمال التشغيل والصيانة في هذا المشروع من خلال شركة تشغيل وصيانة مستقلة ستتملكها إلى جانب «رؤية للاستثمار»، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.5 مليار درهم، سيتم تمويل 80% منها عبر القروض، وستمتلك «طاقة» حصة نسبتها 35% في شركة المشروع، و50% في شركة التشغيل والصيانة.

وأُقيم حفل التوقيع على اتفاقية المشروع في العاصمة السعودية الرياض في 31 ديسمبر 2023، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وبموجب اتفاقية المشروع، سيتولى تحالف الشركات مسؤولية بناء، وتملّك، وتشغيل البنية التحتية لخزان المياه لمدة 30 عاماً، ومن ثم نقل الملكية إلى «الشركة السعودية لشراكات المياه». ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع في تلبية الطلب الطارئ على المياه في جميع مناطق المملكة، والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أثناء موسم الحج.

ويشكل هذا المشروع التاريخي انعكاساً للتعاون المشترك بين الشركات: «رؤية للاستثمار»، و«مؤسسة الخليج للاستثمار»، و«طاقة»، حيث يسعى تحالف هذه الشركات إلى ضمان توفير إمدادات مياه موثوقة وفعالة للمنطقة بالاستفادة من توظيف أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة.