«اتحاد المصارف» يتعاون مع «هونغ كونغ للبنوك»

وقّع اتحاد مصارف الإمارات، مذكرة تفاهم مع جمعية هونغ كونغ للبنوك، الجهة المعنية بتمثيل المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في هونغ كونغ، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي بين الجانبين.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المدير العام للاتحاد، جمال صالح، والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجمعية، ستيفين تشان، وقعا المذكرة التي تأتي ضمن مساعي اتحاد المصارف لتعزيز العلاقات مع الاتحادات والجمعيات المصرفية العالمية، والعمل على ضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي بالإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة.