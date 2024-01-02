تنفيذ صفقة بيع أرض في أبراج بحيرات جميرا بـ 268.3 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي، اليوم، أولى تداولات 2024، تنفيذ صفقة بيع لقطع أرض للغرض السكني في منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 268.33 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مساحة الأرض محل الصفقة 57.135 ألف قدم مربع، بواقع 4696 درهم للقدم الواحد.

وسجلت المبيعات العقارية في الساعة من التعاملات نحو 657 مليون درهم، جراء 74 معاملة وزعت إلى 42 شقة، و7 فلل، و25 قطعة أرض.