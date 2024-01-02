بالربع الرابع 2023.. حسابات جديدة للمستثمرين في سوق دبي المالي تقفز بأكثر من 64%

ارتفعت أعداد الحسابات الجديدة التي سجلتها شركات الوساطة في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع 2023، على أساس فصلي، بنسبة 64.24% إلى 18.71 ألف حساب، مقارنة مع 11.39 حساب في الربع الثالث من العام 2023.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فقد توزعت الحسابات الجديدة على الأشهر الثلاثة بالربع الرابع من العام الماضي بواقع 6088 حساباً جديداً في ديسمبر ، و9014 حساباً في نوفمبر و3608 حساباً في أكتوبر 2023.

كما توزعت الحسابات الجديدة على الأشهر الثلاثة بالربع الثالث من العام الماضي بواقع 3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو 2023.

وبمقارنة شهر ديسمبر من ذات العام بنظيره من العام 2022، سجلت تلك الحسابات الجديدة ارتفاعا بنسبة 184% تقريبًا لتصل إلى 6088 حسابًا جديدًا مقارنة مع 2145 حساب تداول جديداً في نهاية ديسمبر من العام 2022.

واستحوذت 10 شركات وساطة على 75.37% تقريبُا من إجمالي عدد حسابات التداول الجديدة في سوق دبي المالي في شهر ديسمبر 2023، بما يعادل 4589 حساباً، وهي «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بنحو 1417 حساباً من 1433 حساباً في نهاية نوفمبر الماضي.

تلاها شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» ب 1243 حساباً من 3370 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بـ 1048 حساباً من 1151 حساباً. تلاها شركة «الدولية للأوراق المالية» ب 1004 حساباً من921 حساباً.

ودعم ارتفاع تلك الحسابات الجديدة خلال الشهر الماضي توالي الطروحات الأولية والتي كان أخرها الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي والذي تم تغطيته بنحو 130 مرة في نهاية نوفمبر 2023، وتم إدراج أسهمها وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 7 ديسمبر 2023.

وبدعم من توجه المستثمرين نحو الاكتتابات التي شهدتها دبي خلال العام الماضي أيضا، كانت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أضافت 50.718 ألف حساباً جديداً للمستثمرين خلال العام 2022.

يذكر أن حسابات التداول الجديدة بين شركات الوساطة تقييس زيادة الإقبال على المشاركة في الاكتتابات الجديدة، إلى جانب مدة استفادة المستثمرين من المزايا التي توفرها هذه الشركات.