ورشة عمل حول تطوير «التوأم الرقمي» لشبكة توزيع الطاقة

نظم مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورشة عمل تحت عنوان «تطوير التوأم الرقمي لشبكة التوزيع: المفاهيم وحالات الاستخدام في هيئة كهرباء ومياه دبي»، لتعريف موظفي الهيئة بجوانب (نمذجة) شبكات الطاقة باستخدام المحاكاة في الوقت الفعلي، وإطلاعهم على إمكانات مركز البحوث والتطوير.

واشتملت الورشة على سبع جلسات نقاشية، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين العاملين في المركز.

وسلطت الفعالية، التي تندرج ضمن برنامج «الباحث»، الضوء على دور «التوائم الرقمية» لشبكة الطاقة التي تستخدم عمليات المحاكاة في الوقت الفعلي في تعزيز الفهم العميق لديناميكيات نظام الطاقة وأدائه، حيث تعمل هذه التقنيات المتطورة على تمكين مشغلي الأنظمة والمخططين من تصور وتحليل وتحسين عمليات وتخطيط شبكات الطاقة، للوصول إلى أنظمة بيئية للطاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل على تعزيز الاستثمار في موظفينا، ودعمهم من خلال برامج التطوير المهني والذاتي، مع التركيز على استقطاب وصقل المواهب والكفاءات الوطنية. وبوصفه منصة عالمية مهمة للارتقاء ببحوث الطاقة والمياه ومواجهة التحديات المستقبلية، يشكل مركز البحوث والتطوير، التابع للهيئة، داعماً رئيساً لجهودنا الرامية إلى الارتقاء بقدرات وإمكانات الموظفين ليكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل، وتعريفهم بأحدث المستجدات والتقنيات والممارسات العالمية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والتحول الرقمي والحياد الكربوني». وأضاف: «يسهم استقطاب المركز لخيرة الباحثين والأكاديميين من مختلف الجنسيات، في تبادل أفضل الخبرات والممارسات المحلية والعالمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، لتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للعلماء والباحثين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة». وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان: «يسهم برنامج (الباحث) في تحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في تطوير مشاريع المركز والهيئة».