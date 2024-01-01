«مصدر» تعزّز حضورها العالمي في الطاقة المتجددة

واصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مسيرة الإنجازات والنجاحات خلال عام 2023، مرسخة بذلك دورها، شركة وطنية رائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، وإسهاماتها في دعم توجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وتطبيق رؤيتها في تعزيز مزيج الطاقة، وتفعيل العمل المناخي العالمي، ودفع جهود التحول في قطاع الطاقة.

وعززت «مصدر» بدعم وتوجيهات القيادة، وبإشراف مباشر من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف (COP28) رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال عام 2023 مشروعاتها وأنشطتها، ودورها البارز في تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، كما أسهمت بشكل فاعل في فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات أواخر عام 2023، تزامناً مع «عام الاستدامة»، وحقق إنجازاً تاريخياً، تمثل في «اتفاق الإمارات» الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح.

ورسخت «مصدر» خلال عام 2023 حضورها العالمي في مجال الطاقة النظيفة من خلال تطوير مشروعات مهمة عدة، وإبرام مجموعة اتفاقات بارزة، ترسّخ مكانة الشركة لاعباً رئيساً في قطاع الطاقة المتجددة العالمي، وستواصل توسيع أنشطتها ومشروعاتها، لتحقيق أهدافها، المتمثلة في إنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ومليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، وبما يتماشى مع أهداف (COP28) بضرورة مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وخلال «COP28»، أعلنت «مصدر» عن توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع شركات محلية وإقليمية وعالمية، تضمنت شراكات مهمة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وشملت هذه الشراكات اتفاقية تتضمن وضع خريطة طريق لتطوير مشروعات طاقة نظيفة بقدرة 10 غيغاواط في ماليزيا. كما أعلنت عن خططها لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط في ست دول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووقعت «مصدر» اتفاقية مع «آر دبليو اي» الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، للاستثمار في مشروع بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني.

ووقّعت «مصدر» و«إيبردرولا»، اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 15 مليار يورو، لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر في دول عدة بارزة في هذا القطاع مثل: ألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

كما أعلنت «مصدر» و«مجموعة بيئة» وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن عزم التحالف الثلاثي، تحويل مكب النفايات بمنطقة «الصجعة» في الشارقة إلى محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 120 ميغاواط.

وشهد عام 2023 إنجازات نوعية، تمثلت في تدشين مشروعات ضخمة من أبرزها «محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية» بقدرة اثنين غيغاواط، التي دشنها سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي خلال نوفمبر الماضي.

وقد بدأت رحلة الطاقة المتجددة في الدولة منذ عام 2009 مع تدشين «مصدر» أول مشروع لها بقدرة إنتاجية بلغت 10 ميغاواط، وصولاً إلى تدشين «محطة الظفرة» بقدرة اثنين غيغاواط، أي أكثر بمقدار 200 ضعف.

كما دشّن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، «برنامج الإمارات لطاقة الرياح» خلال أكتوبر، والذي يوفِّر الكهرباء لأكثر من 23 ألف منزل، ويسهم في تفادي انبعاث 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأعلنت «مصدر» في فبراير عن التدشين الرسمي لـ«محطة بينونة للطاقة الشمسية» بقدرة إنتاجية 200 ميغاواط. كما شهد 2023 تدشين محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية التي طورتها «مصدر» في أذربيجان بقدرة 230 ميغاواط.

وخلال نوفمبر، دشنت «مصدر» وشركة «بي إل إن نوسانتارا باور» التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاواط في إندونيسيا.

وفي أواخر ديسمبر، شهد رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيايف، ربط أربعة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 غيغاواط تابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بالشبكة الوطنية لأوزبكستان.

وشهد عام 2023 توقيع اتفاقية «شراء الطاقة» و«المساهمين» بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «مصدر»، لإنشاء وتشغيل مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بكُلفة تصل إلى 5.51 مليارات درهم.

كما وقعت كل من «مصدر» وشركة «إي دي إف رينوبلز»، وشركة «نسما» السعودية، اتفاقية شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.