11.5 مليار درهم زيادة في أصول قطاع التأمين

ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 131.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع، ما يعكس سوقاً قوية وديناميكية.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي، أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.6% أو ما يوازي 11.5 مليار درهم.

وأوضحت الإحصاءات، أن أصول القطاع زادت على أساس ربعي بنسبة 3.05% أو ما يعادل 3.9 مليارات درهم، مقارنة بنحو 127.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.