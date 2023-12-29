قطاع المعارض في دبي يحقق زخماً استثنائياً خلال 2023

سجل قطاع المعارض في دبي خلال عام 2023، زخماً استثنائياً في أنشطته، بعد أن حقق معدلات نمو لافتة وغير مسبوقة في مساحات العرض وعدد الشركات العارضة، فضلاً عن عدد الزوار الكبير للمعارض الرئيسة التي تشملها الأجندة السنوية للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي.

وواكب ذلك، نمو استثنائي في قطاعي السياحة والسفر، والضيافة والفنادق التي حققت نسب إشغال شبه كاملة.

«غلفود للأغذية»

ومن أهم أكبر المعارض المتخصصة التي سجلت نمواً غير مسبوق في دبي، معرض «غلفود للأغذية»، إذ تعد الدورة الـ28 من الحدث، التي عقدت في فبراير 2023، الكبرى من نوعها مع زيادة مساحة المعرض بما لا يقل عن 30% من المساحة الإجمالية مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 5000 جهة عارضة من أكثر من 120 دولة، منها 1500 جهة تشارك للمرة الأولى في الفعالية.

ويعود جزء من التوسع القياسي في حجم المعرض خلال 2023، الذي شهد معدلات إقبال قياسية من الزائرين من مختلف الدول، إلى إطلاق منصة «غلفود بلس»، القاعة الجديدة والمصممة خصيصاً للفعالية، التي أتاحت للمشاركين في المعرض للمرة الأولى استعراض منتجاتهم المبتكرة على امتداد مساحة إضافية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.

«دبي العالمي للقوارب»

وشهد معرض دبي العالمي للقوارب الذي عقد مطلع مارس 2023 في منطقة الواجهة البحرية في «دبي هاربر»، استقبال أكثر من 30 ألف زائر من جنسيات مختلفة، وفقاً للمؤشرات التقديرية المعلنة، كما سجل مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية عرضت منتجاتها، وأطلقت أحدث ابتكاراتها في القطاع.

وشهد المعرض الإعلان عن 50 تصميماً جديداً عالمياً وإقليمياً للقوارب، فيما عرضت أكثر من 10 علامات تجارية جديدة منتجاتها خلال دورة المعرض.

سوق السفر العربي

وشهدت النسخة الـ30 من معرض سوق السفر العربي، التي عقدت خلال مايو 2023 مشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل لشركات للسياحة والسفر، والضيافة من 150 دولة، فيما قدّر عدد الزائرين بما يتجاوز 34 ألف زائر.

وارتفعت مشاركة العارضين في سوق السفر العربي 2023 بنسبة 27% مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث، بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت كلاً من: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1%)، وأوروبا (أكبر بنسبة 30.9%)، وآسيا (أكبر بنسبة 18.6%) وإفريقيا (أكبر بنسبة 44.7%). كما شهد قطاعا تكنولوجيا السفر والفنادق، نمواً كبيراً على أساس سنوي، حيث حققا نمواً بنسبة 62% و37.5% على التوالي.

«جيتكس غلوبال»

وعقدت فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2023»، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال أكتوبر الماضي، بمشاركة أكثر من 6000 شركة من 170 دولة، وضم 40 ورشة عمل تحدث فيها 1400 متحدث.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، عقدت النسخة الـ43 من الحدث، في مكانين ضخمين، مع استضافة أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، فيما سجلت نسخة الحدث نمواً تجاوز 4% مقارنة بدورته السابقة.

«الخمسة الكبار»

وعقدت النسخة الـ44 من معرض «الخمسة الكبار» الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا في مركز دبي التجاري العالمي خلال ديسمبر 2023، مع تسجيل مشاركة أكثر من 2200 عارض من أكثر من 60 بلداً، مع تسجيل معدلات إقبال لافتة من الزائرين من مختلف الجنسيات.