دبي‬ تستحوذ على 52.1% من قيمة الصفقات العقارية خليجياً

استحوذت دبي على 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، التي بلغت نحو 171.6 مليار دولار (630 مليار درهم) بزيادة نسبتها 21.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث تمكنت الإمارة من تعويض تراجع الأسواق الرئيسة الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.

وأظهر تقرير «القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي» الصادر عن شركة «كامكو إنفست»، أن قيمة الصفقات التي شهدتها الإمارة (نحو 328.2 مليار درهم)، ارتفعت بنسبة 57% تقريباً على أساس سنوي خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن «دي إكس بي إنتراكت».

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن ذلك جاء بدعم رئيس من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين، وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكل من فئتي «منازل الأسرة الواحدة» و«متعددة العائلات» التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين درهم. وأشار إلى أن دولة الإمارات استحوذت على النسبة الكبرى من قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية 2023 متخطية توقعات عام 2022 بأكمله.

ووفقاً للتقرير، فإن البيانات الخاصة بأبوظبي كانت متاحة فقط حتى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023؛ إذ قفزت قيمة الصفقات العقارية في أبوظبي بنسبة 56% خلال تلك الفترة.

وأكد التقرير أن أداء الأسواق الإماراتية أسهم في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2023، لتتخطى تقديرات عام 2022 البالغة 165.8 مليار دولار.

وبيّن أن متوسط قيمة الصفقات العقارية الخليجية، ارتفع بنسبة 22.1% على أساس سنوي؛ وذلك في ظل تقدير المستثمرين قيمة المنتجات العقارية الرائدة المتاحة في السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار التي يطلبها المطورون.

ولفت التقرير إلى أن أداء التسعير القوي في أواخر الدورة سيستمر للأصول المميزة عالية الجودة في القطاعات الفرعية العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2024، مع توقعات أن يتحقق هذا النمو فقط في أسواق محددة يتميز بها المستثمرون بالانتقائية ومراقبة النشاط الاقتصادي وأسعار الفائدة بصفة عامة.

171.6مليار دولار قيمة الصفقات العقارية في دول الخليج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.