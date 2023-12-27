«فيتش» تمنح «دبي للتأمين» تصنيف «A»

أعلنت شركة دبي للتأمين حصولها على تصنيف «A» في القوة المالية للتأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة من «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» في لندن، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة عقود.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة، التصنيف إنجازاً كبيراً للشركة ولقطاع التأمين بأكمله في دولة الإمارات.

وقال: «حصولنا على تصنيف (A) من إحدى وكالات التصنيف الأكثر شهرة وموثوقية في العالم، يُوضح المكانة القوية لشركتنا والثقة التي تمكنا من كسبها عبر عقود من العمل الجاد، والابتكار والالتزام لمواصلة التقدم».