كشف المصرف المركزي أن دبي تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق التأمين في الدولة، سواء على مستوى الأقساط المكتتبة أو عدد الوثائق أو المطالبات المدفوعة.

وذكر «المركزي» في تقريره السنوي عن قطاع التأمين لعام 2022، أن جميع مؤشرات الأداء الرئيسة لقطاع التأمين، حسب كل إمارة، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لاسيما في دبي.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة بنهاية 2022، ليصل إلى 44.1 مليار درهم، مقابل 41.9 مليار درهم نهاية عام 2021، موضحاً أن إمارة دبي وحدها استحوذت على نسبة 61.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة للعام الماضي، بما يعادل 27.2 مليار درهم. وأضاف أن دبي استحوذت أيضاً على حصة 57.6% من إجمالي عدد وثائق التأمين لجميع فروع التأمين المكتتبة البالغة 8.5 ملايين وثيقة، مرتفعاً من 7.6 ملايين وثيقة نهاية عام 2021.

ووفقاً لتقرير «المركزي»، دفعت شركات التأمين في دبي الحصة الأكبر من المطالبات التأمينية العام الماضي بنسبة 62.4%، بما يوازي 16.5 مليار درهم من إجمالي المطالبات المدفوعة على مستوى الدولة والتي تقدّر بنحو 26.5 مليار درهم، مقارنة بـ25.7 مليار درهم عام 2021. وبحسب تقرير «المركزي»، ارتفع إجمالي العمولات المدفوعة من شركات التأمين على مستوى الدولة بنسبة 7.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.9 مليارات درهم عام 2022، حيث يرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع العمولات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 13.7%، بينما ارتفعت العمولات المدفوعة للتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.7%، مقارنة مع عام 2021.