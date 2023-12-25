دليل إرشادي لمعايير تحديد الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب، دليلاً إرشادياً حول معايير تحديد الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات التي بدأ تطبيقها اعتباراً من يونيو 2023.

وتضمن الدليل شرحاً شاملاً ومبسّطاً، وإرشادات للأشخاص الطبيعيين الذين يُحققون دخلاً من الدولة، لتمكينهم من تحديد ما إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.

وشددت الهيئة على أهمية قراءة الدليل كاملاً، للوصول إلى فهم واضح لمحتواه، والتعريفات التي يتضمنها، إذ يتضمن العديد من الأمثلة العملية لتوضيح كيفية تطبيق ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالهم داخل الدولة، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات. وأوضح الدليل الإرشادي أنه يجب على الشخص الطبيعي التسجيل لأغراض ضريبة الشركات، والحصول على رقم تسجيل ضريبي، إذا تجاوز إجمالي العائدات مليون درهم خلال سنة ميلادية، وذلك بداية من السنة الميلادية 2024.

ووفقاً للدليل، يكون الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين، خاضعين لضريبة الشركات في حال كانت لديهم منشأة دائمة في الدولة، وتجاوز إجمالي عائداتها الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية بداية من 2024.