شراكة بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت شركة «وورلد وايد تكنولوجي» عن شراكة استراتيجية مبتكرة مع شركة «أوبن إنوفيشن إيه آي» بقيمة 100 مليون دولار، ويعدّ هذا الاستثمار البارز جزءاً أساسياً من رؤية «وورلد وايد تكنولوجي» في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يسلّط الضوء على تعزيز الابتكار، وتهدف الشراكة إلى دعم الشراكات الاستراتيجية من خلال مختبر متخصص للذكاء الاصطناعي، يهدف لاختبار وتحقيق التقنيات المبتكرة في هذا المجال، بدءاً من تطوير الأجهزة وصولاً إلى إثبات الأفكار. وسيتم تعزيز الشراكة العالمية الحالية بين المؤسستين من خلال دمج منصة «أوبن إنوفيشن إيه آي» لنظام التشغيل الذكي مع قدرات «وورلد وايد تكنولوجي» في تمكين وتسريع الذكاء الاصطناعي.