«دبي للتسوق» فرصة ذهبية لنمو الشركات الناشئة والمتاجر المؤقتة

انطلقت الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق السنوي يوم (8 ديسمبر الجاري)، وفي جعبته الكثير من الفعاليات والعروض المميزة، فضلا عن كونه مناسبة مهمة وفرصة مثالية للشركات الصغيرة من أجل النجاح والازدهار في قطاع التجزئة المهم في المدينة، وذلك في ظل استقطاب دبي لملايين الزوار كل شتاء.

وتطور مهرجان دبي للتسوق ليصبح واحداً من أكثر الفعاليات المفضلة طوال العام، حيث يستمر لمدة شهر ويقدم أفضل العروض الترفيهية والتجارب الاستثنائية التي لا مثيل لها، بما في ذلك، العروض الترويجية وأنشطة التسوق. ويستمر المهرجان حتى 14 يناير 2024، ويقدم على مدار 38 يوماً أنشطة وفعاليات ملائمة للجميع، كل يوم في مختلف أنحاء المدينة.

ورغم مشاركة الكثير من الشركات في هذه الدورة، فإن مهرجان دبي للتسوق يقدم فرصة ذهبية لأصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة للوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز مبيعاتها. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية الخاصة، والمشاركة في المسابقات وبرامج المكافآت مع فرص الفوز بجوائز قيمة، ولكن تعد الجواهر الخفية التي تقدمها الشركات الصغيرة الناشئة والمتاجر المؤقتة أفضل المفاجآت المبهجة، مع زيادة إقبال الزوار خلال الموسم، حيث يميل فيه الكثيرون إلى التسوق، ما يصنع بيئة مثالية لازدهار الشركات والاستفادة من الأعداد الكبيرة من العملاء الجدد المحتملين.

ولضمان تحقيق الشركات الصغيرة والناشئة أقصى استفادة من موسم التسوق الكبير، تقدم العديد من الجهات المختلفة في المدينة الدعم بأشكال متنوعة. وتعد بوابة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مركزاً قيماً للموارد، حيث توفر معلومات حول تسجيل الأعمال، والحصول على التمويل، وكذلك العثور على مساحة عمل مناسبة. وبفضل الدعم الثابت الذي يقدمه مهرجان دبي للتسوق والمنظومة الشاملة التي يرسخها، تمتلك الشركات الناشئة الأدوات والإرشادات اللازمة لتحقيق النجاح خلال المهرجان.

وشهدت الأسواق الخارجية الشهيرة ضمن مهرجان دبي للتسوق ازدهار الشركات الجديدة على مدار السنوات الأخيرة. ففي الوقت المثالي من العام للاستمتاع بأشعة الشمس والأمسيات ذات الأجواء المنعشة، تنبض الحياة في دبي بمجموعة من الأسواق الخارجية والتجارب التي لا ينبغي تفويتها في مواقع مميزة في جميع أنحاء المدينة، وتعتبر فرصة مثالية للشركات الصغيرة والمتاجر المؤقتة للاستفادة منها.

وتعتبر الواجهة البحرية الخارجية في دبي فستيفال سيتي مول، «ذا باي بي سوشيال»، من بين أبرز هذه الفعاليات، حيث تقدم عدداً كبيراً من عربات الطعام العصرية، إضافة إلى سوق مليئة بالمنتجات والكثير من الأنشطة المناسبة للعائلة. وتقام الفعالية من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساء، وتستمر حتى 30 أبريل 2024، وتضم أكشاك ألعاب الكرنفال، والفعاليات الثقافية، والمجسمات التفاعلية المبهرة، وحديقة الألعاب القابلة للنفخ، التي تشتمل على المنزلقات والترامبولين العملاقة. كما تعود أيضاً السوق المؤقتة الأكثر شهرة في المدينة، «اتصالات إم أو تي بي»، لتقديم دعم للشركات الصغيرة، مع مجموعة مختارة من بائعي المأكولات والمشروبات المحليين ومنافذ التجزئة، فضلا عن العديد من العروض الحية لفنانين صاعدين.

وتستمر فعالية «اتصالات إم أو تي بي» لمدة 10 أيام فقط، من 5 يناير حتى 14 يناير في حي دبي للتصميم، وتعد مكاناً مثالياً مجانياً لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء وتناول الطعام وتسوق المنتجات الفريدة التي تناسب جميع الأذواق. وهناك أيضاً مهرجان المأكولات «ذا هب»، وهو مهرجان لعشاق الطعام يقام في ون سنترال بلازا خلال مهرجان دبي للتسوق حتى 24 ديسمبر 2023.

وتشمل الأسواق الخارجية الأخرى بما فيها مهرجان «شتانا في حتا» في «وادي هب» و«بحيرة ليم» والذي يستمر حتى 31 ديسمبر وسوق المزارعين في حديقة الصفا حتى 24 فبراير 2024، وسوق الفريج في حديقة الورقاء حتى 31 ديسمبر 2023، والبازارات الشتوية، بما في ذلك مدينة الشتاء في إكسبو دبي، وسوق الأعياد في مدينة جميرا حتى 7 يناير 2024، وحديقة الشتاء في فندق «حبتور بالاس دبي» حتى 31 يناير 2024.

ولضمان التميز وسط هذا النشاط الكبير في مهرجان دبي للتسوق، يجب على الشركات الصغيرة التخطيط مسبقاً للتأكد من استعدادها للتعامل مع زيادة عدد الزوار الباحثين عن تجربة تسوق استثنائية. وسيوفر التخطيط أيضاً مجموعة من المزايا لأصحاب المنافذ المؤقتة والشركات الصغيرة، بما في ذلك أسعار الأكشاك المخفضة ودعم التسويق، ما يعزز فرص النجاح.

ورغم أن الأسعار التنافسية ستجذب المتسوقين، فإن عرض المنتجات بطريقة جذابة ومبتكرة يمكن أن يكون سبباً رئيسياً في جذب أعداد كبيرة منهم. كما تعتبر الاستفادة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي طريقة فعالة في جذب أعداد كبيرة من المتسوقين، حيث تتيح للشركات الترويج للصفقات الخاصة، إضافة إلى تمكينها أيضاً من مشاركة القصة الفريدة وراء متاجرها المؤقتة، وإظهار أسباب تقديمها لشيء مميز وجذاب في هذه الدورة من المهرجان.

وبشكل عام، يقدم مهرجان دبي للتسوق فرصة رائعة للشركات الصغيرة والمتاجر المؤقتة للازدهار في قطاع التجزئة النابض بالحياة في دبي. فبفضل مجموعة واسعة من الفعاليات والتجارب والصفقات التي لا يمكن تفويتها، فإن المهرجان يقدم شيئاً يناسب الجميع، ويوفر بيئة مثالية لازدهار الأعمال. إضافةً إلى ذلك، تعزز الأسواق الخارجية والتجارب الجديدة المتنوعة من متعة التسوق، مما يوفر للشركات الصغيرة مزيداً من فرص جذب المتسوقين. ويمكن للشركات الصغيرة تحقيق أقصى استفادة من مهرجان دبي للتسوق وتقديم تجربة تسوق لا تُنسى للزوار من جميع أنحاء العالم، من خلال التخطيط المسبق، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم المنتجات بشكل مبتكر.

«12 ساعة من التخفيضات الحصرية» الثلاثاء المقبل

بدأ العد التنازلي رسمياً لانطلاق عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم في مهرجان دبي للتسوق 2024، حيث تصل التخفيضات إلى 90% على العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة.

ويسري عرض التخفيضات من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساء يوم الثلاثاء (26 ديسمبر الجاري) والذي يوفر للمتسوقين فرصة شراء العديد من المنتجات بأسعار مخفضة والتي تشمل الإلكترونيات والأزياء ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية وغيرها، في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، والتي تتضمن «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء».